MasterChef'te kim kazandı, son bölümde ikinci finalist kim oldu? İşte 9 Ocak MasterChef'te ilk 3’e kalan yarışmacılar

MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?

İlk oyun sonrası yarışmacılar bu kez şef tabağını hazırlamak için mutfağa girdi. İkinci etapta yarışmacılardan Somer Şef'in imza tabağı olan "Ben saksı değilim" yapılması istendi. Gecenin zorlu oyununda yemek yaptığı esnada Tahsin büyük bir talihsizlik yaşadı. Danilo, Somer ve Mehmet şef gecenin son yemeği için yemeği için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.