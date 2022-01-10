MasterChef'te kim kazandı, son bölümde ikinci finalist kim oldu? İşte 9 Ocak MasterChef'te ilk 3’e kalan yarışmacılar
MasterChef'te kimin kazandığı, heyecan dolu son bölümde belli oldu. Büyük finale sayılı günlerin kaldığı MasterChef'in 9 Ocak akşamı ekranlara gelen 153. bölümünde; ilk 3'e kalma mücadelesine devam eden Hasan, Sergen ve Tahsin üç aşamalı oyunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Rekabet dolu anların yaşandığı gecede Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanlarına göre ikinci oyunun birincisi Hasan oldu. Somer Şef'in imza tabağının yapıldığı üçüncü etabın sonunda ise en fazla puanı toplayan bir isim yarı finale kalmayı başardı. Peki, MasterChef'te kim kazandı, yarı finalist kim oldu? İşte, MasterChef'te kazanan isim ve son bölümde yaşananların özeti.
MasterChef'te ikinci yarı finalist kim? sorusunun yanıtı pazar gecesi netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 9 Ocak tarihli son bölümünde Eren'in ardından 3 yarışmacı yarı final koltuğunu oturmak için mutfakta karşı karşıya geldi. Sergen, Hasan ve Tahsin'in şampiyonluk için mücadele verdiği kritik gecede ilk 2 turun sonunda Hasan birinci oldu. Son turda verilen puanlama sonunda ise Tahsin 59 puan alarak gecenin kazananı oldu. Sergen gecenin ikincisi olurken en az puanı ise Hasan aldı.
MASTERCHEF İKİ TURDA KİM KAZANDI?
6 aylık mücadelesinde son yaklaşan MasterChef'te ilk 3'e girecek yarı finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmacılar steak tartar yemeği için karşılaştı. İkinci etapta ise yarışmacılardan "biberler" ile yaratıcı yemek hazırlamaları istedi. İsot, tatlı toz biber, toz acı biber ana ürünü ile yarışmacılar kreatif tabaklar çıkarmak için mutfağa girdi.
Bu etap için şefler yarışmacılara tam 40 dakika süre verdi. Tezgah başında tüm maharetlerini sergileyen yarışmacıların hazırladığı yemekler Danilo, Somer, Mehmet Şef tarafından değerlendirildi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu Sergen ve Tahsin 38 puan aldı. Hasan ise 39 puanla ikinci oyunu birinci bitirdi.
MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?
İlk oyun sonrası yarışmacılar bu kez şef tabağını hazırlamak için mutfağa girdi. İkinci etapta yarışmacılardan Somer Şef'in imza tabağı olan "Ben saksı değilim" yapılması istendi. Gecenin zorlu oyununda yemek yaptığı esnada Tahsin büyük bir talihsizlik yaşadı. Danilo, Somer ve Mehmet şef gecenin son yemeği için yemeği için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
Hasan'ın yemeği pişmediği için ciddi oy kaybı yaşadı. Şeflerin verdiği puanlara göre Tahsin 59 puan alarak ilk 3'e giren ikinci yarışmacı oldu. Gecenin ikincisi Sergen olurken, Hasan sonuncu olarak yer aldı. Hasan ve Sergen arasında pazartesi akşamı oynanacak düello sonuncu yarı finale çıkacak son isim belli olacak. En az puanı alan diğer isim ise MasterChef'ten elenecek.
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MasterChef Türkiye’de kritik viraj! İlk üçe kalan son isim kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı ✨ @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/vPHzG8eKQX— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 9, 2022