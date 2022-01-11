MasterChef’te kim kazandı, kim elendi? Son bölümde 3. finalist belli oldu! İşte 10 Ocak MasterChef'te ilk 3'e giren isim

İkinci oyunda ise bu kez yarışmacılar yaratıcılık turunda karşı karşıya geldi. Yaratıcılık etabında ise yarışmacılara verilen ana ürün pomelo oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu oyun için de Sergen ve Hasan'a kırk dakika süre verdi. Birbirinden kreatif tabaklar ortaya çıkaran yarışmacılar yemeklerini şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı puanlama sonucu ikinci oyunda Sergen 42, Hasan ise 41 puan aldı. Böylece ilk 2 turun birincisi Sergen oldu.