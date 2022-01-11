MasterChef’te kim kazandı, kim elendi? Son bölümde 3. finalist belli oldu! İşte 10 Ocak MasterChef'te ilk 3'e giren isim
MasterChef’te kim kazandı ve kim elendi? soruları heyecan dolu son bölümde belli oldu. Büyük finale sayılı günler kala MasterChef'in 10 Ocak akşamı seyirci karşısına çıkan 54. bölümünde Sergen ve Hasan, yarı finalist olmak için ikili düello mücadele verdi. Pekin ördeği, yaratıcılık yemeği ve yüzgeç gülü kırlangıç yanağı çorbası olmak üzere üç aşamalı oynanan düelloda Sergen ilk 2 oyunu birinci tamamladı. Mehmet Şef'in özel tarifi olan son etapta ise Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanları ile günü birinci tamamlayan isim MasterChef'te ilk 3'e girmeyi garantiledi. Diğer yarışmacı ise hayallerine veda etti. İşte, MasterChef’ten elenen yarışmacı ve MasterChef'te ilk 3'e giren isim.
MasterChef'te ilk 3'e kalan isim ve elenen yarışmacı pazartesi akşamı ekranlara gelen rekabet dolu bölümde netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve cuma akşamı büyük finalin yapılacağı MasterChef Türkiye'nin 10 Ocak akşamı izleyici ile buluşan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sergen ve Hasan üç aşamalı düelloda mutfakta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Üç oyun sonunda Hasan 66 puan alarak ilk 3'e girmeyi başardı. 61 puanda kalan Sergen ise MasterChef'ten elenerek şampiyonluk rüyasına veda etti.
MASTERCHEF 1 VE 2. TURDA KİM KAZANDI?
MasterChef'te 3. finalist belirleyecek olan ilk turda şefler yarışmacılardan Pekin ördeği yapmalarını istedi. Yarışmacılara bu etapta, 1,5 saatlik süre tanındı. Tezgah başında tüm maharetlerini sergileyen yarışmacılar zorlu anlar yaşarken şefler de Sergen ve Hasan'ı hata yapmamaları konusunda sık sık ikaz etti. Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme sonrası Sergen 23 Hasan ise 21 puan aldı.
İkinci oyunda ise bu kez yarışmacılar yaratıcılık turunda karşı karşıya geldi. Yaratıcılık etabında ise yarışmacılara verilen ana ürün pomelo oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu oyun için de Sergen ve Hasan'a kırk dakika süre verdi. Birbirinden kreatif tabaklar ortaya çıkaran yarışmacılar yemeklerini şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı puanlama sonucu ikinci oyunda Sergen 42, Hasan ise 41 puan aldı. Böylece ilk 2 turun birincisi Sergen oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
İlk 2 oyun sonunda bu kez final etabı için yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tarifi olan yüzgeç gülü kırlangıç yanağı çorbası yapılması istendi. Mehmet Şef oyun öncesi özel tabağın inceliklerini tek tek anlattı. Şefler son turda verdikleri süreyi açıkladıktan sonra düelloda nefes kesen mücadele başladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonucunda Sergen 19, Hasan ise 25 puan aldı. İlk 2 oyunun puanları da toplandığında Sergen 61 puana ulaşırken, Hasan 66 puan aldı. Bu sonuçla ilk üçe giren üçüncü isim Hasan oldu. Sergen ise çeyrek finalde MasterChef Türkiye rüyasına veda etti.
MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?
Sergen Özen, 1996 doğumludur. MasterChef'e Tekirdağ'dan katılan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan MasterChef Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
Otelcilik lisesinden mezun olan MasterChef Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
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İlk finalist kim olacak? İşte heyecan ve lezzet dolu yeni bölüm tanıtımı @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/PPyNyIglb2— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 10, 2022