MasterChef'te kim kazandı, kim ana kadroya girdi? 15 Ağustos MasterChef Türkiye 11. yarışmacı ve kadrodaki isimler
MasterChef'te kazanan yarışmacı heyecan dolu gecede belli oldu. Ana kadro seçimlerinin hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye 2021'in 15 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen 38. bölümünde, kadroya dahil olan 11. yarışmacı zorlu iki etap sonrası kesinleşti. Dünyaca ünlü Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısında hünerlerini sergileyen yarışmacılardan en kusursuz tabağı çıkaran isim MasterChef yarışmacısı olmanın sevincini yaşadı. Peki, MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte, 15 Ağustos MasterChef 11. yarışmacısı ve kadroya seçilen isimler.
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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadro final mücadelesi pazar akşamı tüm heyecanıyla devam etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 38. bölümünde şefler yarışmacılardan yaratıcılık ve haşlama içli köfte yemeklerini yapmasını istedi. Artık kadro seçimlerinin tamamlanıp gerçek yarışın başlamasına sayılı günlerin kaldığı MasterChef Türkiye'de Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren üst tura geçerken; gecenin sonunda önlüğü kazanan isim Tahsin oldu.
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MASTERCHEF'TE FİNAL ETABINA KİMLER KALDI?
15 Ağustos Pazar günü MasterChef'te yarışmacılar önlüğü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şefler, yarışmacılardan ilk etapta Siirt bölgesine ait kitel yani haşlama içli köfte yapmasını istedi. Bu yemek için ise yarışmacılara tam 40 dakika zaman verildi. Şeflerin tadımı sonrası final etabına kalan isimler Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren olarak açıklandı.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
İlk turun sonunda şefler bu kez ikinci turda yarışmacılardan ana ürün Anjelika erik olarak yaratıcı yemek yapmasını istedi. 40 dakika içerisinde ana kadro hayali kuran yarışmacılar kreatif yemekler yapmak için mutfakta zorlu anlar yaşadı. Tadımın sonrası kazanan isim Tahsin oldu. Günün beşincisi Rabia, dördüncüsü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre ise ikinci olarak sıralamada yer aldı.
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MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR
1 Ağustos Pazar günü başlayan final turunda 10. yarışmacı kadroya girmeyi başarmıştı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin katıldı.
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Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete, Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerdaise yedek yarışmacı olarak seçildi.