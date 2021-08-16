MasterChef'te kim kazandı, kim ana kadroya girdi? 15 Ağustos MasterChef Türkiye 11. yarışmacı ve kadrodaki isimler

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ? İlk turun sonunda şefler bu kez ikinci turda yarışmacılardan ana ürün Anjelika erik olarak yaratıcı yemek yapmasını istedi. 40 dakika içerisinde ana kadro hayali kuran yarışmacılar kreatif yemekler yapmak için mutfakta zorlu anlar yaşadı. Tadımın sonrası kazanan isim Tahsin oldu. Günün beşincisi Rabia, dördüncüsü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre ise ikinci olarak sıralamada yer aldı.