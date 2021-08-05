MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim seçildi? 4 Ağustos MasterChef 2021 ana kadroya giren 4. yarışmacı!

MasterChef’te kim kazandı sorusu, 4 Ağustos Çarşamba akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme turu hız kesmeden devam etti. Aylardır binlerce isim arasından eleme turlarını geçerek son viraja gelen yarışmacılar, gecenin ilk turunda su böreği yaptı. Yaratıcılık oyununda ise ana ürün olarak dondurma verilen yarışmacıların bu turda da oldukça zorlandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şefler'den geçer not alarak kadroya seçilen yarışmacı İbrahim Cingözler oldu.