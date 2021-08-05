MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim seçildi? 4 Ağustos MasterChef 2021 ana kadroya giren 4. yarışmacı!
MasterChef'te kazanan yarışmacı elemelerin dördüncü gününde belli oldu. İki eleme turunu geçerek ana kadroya katılmak için bir kez daha mücadele veren yarışmacılar, MasterChef'in 4 Ağustos tarihli 29. bölümünde adeta zamanla yarıştı. Sevgi, Sergen, Nursima, Ateş, İbrahim gecenin başarılı performanslarını gösterirken; son ikiye kalan yarışmacılardan MasterChef 2021 ana kadrosuna alınan isim hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef’te kim kazandı, kim seçildi? İşte, 4 Ağustos MasterChef kadrosuna giren 4. isim.
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MasterChef’te kim kazandı sorusu, 4 Ağustos Çarşamba akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme turu hız kesmeden devam etti. Aylardır binlerce isim arasından eleme turlarını geçerek son viraja gelen yarışmacılar, gecenin ilk turunda su böreği yaptı. Yaratıcılık oyununda ise ana ürün olarak dondurma verilen yarışmacıların bu turda da oldukça zorlandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şefler'den geçer not alarak kadroya seçilen yarışmacı İbrahim Cingözler oldu.
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
Yeni bir eleme turu mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şefler ilk etapta yarışmacılardan su böreği yapmasını istedi. Bu grupta kalan 11 yarışmacıya su böreği yapması için 55 dakika süre tanındı. Sevgi, Sergen, Nursima, Ateş, İbrahim geçer not alarak yaratıcılık turuna kaldı. Ana ürünü dondurma olan yaratıcılık oyununda ise bu kez yarışmacılara 30 dakika süre verildi.
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Zorlu turun ardından şefler yarışmacıların yemeklerine bakarak kararlarını açıkladı. Beşinci Sevgi, dördüncü Sergen, üçüncü Nursima olurken oy çokluğu ile MasterChef kadrosuna alınan 4. isim İbrahim oldu. MasterChef 2021 ana kadrosuna giren İbrahim kadroya alınmasının sevincini yaşadı.
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MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?
İbrahim Cingözler aslen Adanalı ve 25 yaşında. Yarışmaya Bodrum’dan katılan İbrahim Adana’da da üç yıl boyunca mesleğini sürdürdü. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katıldığını ifade eden İbrahim Cingözler, Marmaris, Türkbükü ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştı.
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Yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaşan Cingözler, mutfakta hızlı olduğunu belirtiyor.