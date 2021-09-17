MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte 16 Eylül MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Final turunda ise bu kez şefler yarışmacılardan ana ürünü taze fasulye olan yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu turda da süre 40 dakika süre olarak belirlendi. Süre sonunda birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkarken şefler tek tek yemeklerin tadına baktı. Yaratıcılık turunda Pelin 5., Rabia 4., Merve 3., Samet ise 2. oldu. En başarılı tabağı yapan Araz ise gecenin kazananı oldu. Böylece Araz MasterChef 2021 ana kadrosuna seçildi.