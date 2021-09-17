MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte 16 Eylül MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı
MasterChef'te ana kadroya giren isim heyecan dolu bölümde belli oldu. Yedek yarışmacıların karşı karşıya geldiği MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül akşamı seyirci karşısına çıkan 69. bölümünde ana kadro seçim yarışı iki turdan oluştu. On bir yarışmacının en kusursuz tabakları çıkarmak için zamanlar yarıştığı gecede, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadım oylaması ile bir isim MasterChef'in ana kadrosuna girdi. Önlüğü alan yeni yarışmacı hayallerine yaklaşmanın sevincini yaşadı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, ana kadroya seçilen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadro yarışmacı seçimi heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında perşembe akşamı izleyici ile buluşan yarışmada bu kez şefler kadroya yedeklerden bir yarışmacıyı seçti. Elenecek yarışmacının yerine gelecek ismi belirlemek için şefler yedek yarışmacılardan ilk turda Hünkar Beğendi yapmalarını istedi. Yaratıcılık oyununda ise rakiplerinden daha başarılı tabağı hazırlayan Araz MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İSİM BELLİ OLDU
Ana kadro yarışmacı seçimi için yedeklerde yer alan 11 yarışmacı önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Şefler ilk turda yarışmacılardan Hünkar Beğendi yemeği istedi. Bu zorlu yemek için ise süre tam 45 dakika oldu. Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete'nin mücadele verdiği turun sonunda şefler yemeklerin tadına baktı.
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Şeflerin oy birliği ile Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia ilk turdan ikinci tura yükselen yarışmacılar oldu.
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Final turunda ise bu kez şefler yarışmacılardan ana ürünü taze fasulye olan yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu turda da süre 40 dakika süre olarak belirlendi. Süre sonunda birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkarken şefler tek tek yemeklerin tadına baktı. Yaratıcılık turunda Pelin 5., Rabia 4., Merve 3., Samet ise 2. oldu. En başarılı tabağı yapan Araz ise gecenin kazananı oldu. Böylece Araz MasterChef 2021 ana kadrosuna seçildi.
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MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?
Araz Aknam 31 yaşında ve Voleybolcu Ecem Alıcı ile evli. İran’ın başkenti Tahran’da dünyaya gelen Araz Türkiye Milli Amerikan Futbolu Takımı’nın üyesi. Türk anne ve İranlı babanın çocuğu olan Araz, eğitimine başlamak için İstanbul’a taşındı. 4 yıl ABD’de yaşadıktan sonra yeniden İstanbul'a döndü. Yeditepe Üniversitesi’nden 2012 yılında mezun olan Araz'ın mesleği İnşaat mühendisliği.
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MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna girmeyi başaran Araz Aknam, yemek yapmak konusunda iddialı olduğunu söylüyor. Çok sayıda madalyaya sahip olan yarışmacı Birinci eleme turunda Peru mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerden evet oyu almıştı.