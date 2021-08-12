MasterChef’te kim kazandı, kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte 11 Ağustos MasterChef 9. yarışmacı

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU? Yaklaşık 2 haftadır devam eden MasterChef eleme turunda dokuz yarışmacı kadroya girmeyi garantiledi. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya giren yarışmacılar ise Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal olarak belirlendi.



Yedek kadroya giren yarışmacılar ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.