MasterChef’te kim kazandı, kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte 11 Ağustos MasterChef 9. yarışmacı
MasterChef’te kazanan yarışmacı çarşamba akşamı belli oldu. Final turu heyecanının devam ettiği MasterChef Türkiye’nin 11 Ağustos tarihli ekranlara gelen 35. bölümünde, Endonezya mutfağından Nasi Goreng yemeği ve yaratıcılık oyununda başarılı olan isimler Araz, Pınar, Samet, Görkem ve Hüseyin oldu. Gecenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef oy çokluğu ile MasterChef'in 9. yarışmacısı seçilen isimi açıkladı. Peki, MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte, MasterChef'in ana kadrosuna giren 9. yarışmacı.
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MasterChef Türkiye 2021'de final mücadelesi çarşamba akşamı da devam etti. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan yarışmada Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal'ın ardından yarışmacılar kadroya girmek için zamanla yarıştı. Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz yaratıcılık oyununa geçmeyi başarırken; son ikiye Görkem ve Hüseyin kaldı. Rakibini eleyen Görkem MasterChef 2021 ana kadrosuna giren dokuzuncu isim oldu.
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar final turunun ilk etabında Endonezya mutfağından Nasi Goreng için mücadele verdi. Şefler yarışmacılara bu yemeği hazırlaması için tam 35 dakika süre verdi. Hazırlanan yemeklerin tadımını yapan şefler kazananları duyurdu. Rakiplerinden daha iyi tabak çıkararak son tura geçen yarışmacılar Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz olarak seçildi.
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Bir sonraki turda ise bu kez yaratıcılık oyunda tezgah başına geçti. Farklı çeşitlerde biberlerin ana malzeme olarak kullanılacağı yaratıcılık oyununda bu kez 40 dakika süre tanındı. kreatif tabaklar çıkaran yarışmacıların yemeklerini değerlendiren Mehmet, Somer ve Danilo şef kazananı duyurdu. Hüseyin ile son ikiye kalan Görkem MasterChef'in ana kadrosuna seçildi.
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MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Yaklaşık 2 haftadır devam eden MasterChef eleme turunda dokuz yarışmacı kadroya girmeyi garantiledi. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya giren yarışmacılar ise Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal olarak belirlendi.
Yedek kadroya giren yarışmacılar ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.
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MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?
23 yaşında olan MasterChef Görkem Demiral yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. İzmirli olan yarışmacı restoran ve otellerde çalışmış ve 6 senedir aşçılık mesleğini sürdürüyor.
Geçmişte çok sayıda kafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olan MasterChef Görkem mesleğini sanat olarak gördüğünü söylüyor.