MasterChef'te kim kazandı, dün akşam kim kadroya seçildi? İşte 12 Ağustos MasterChef'in 10. yarışmacısı!
MasterChef'te kadroya giren onuncu isim kesinleşti. Final turu devam eden MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen 36. bölümünde yarışmacılar şeflerin karşısında en iyi tabağı çıkarmak için zamanla yarıştı. Danilo, Somer ve Mehmet Şeflerin kritik final turu tadımının ardından oy çokluğu ile kadroya katılan 10. isim açıklandı. Heyecan dolu gecede kıvamı tutturamayan Ali Uysal'in gözyaşlarına boğulması ise dikkat çekti. Peki, MasterChef'te kim kazandı, kadroya hangi isim girdi? İşte, MasterChef Türkiye son bölümün detayları...
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MasterChef Türkiye 2021'de eleme heyecanı perşembe akşamı devam etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada onuncu yarışmacı olmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Final turu ikinci grubunun son yarışmacısı seçimi için şefler yarışmacılardan zerdeli sütlaç ve ana ürün "demirhindi" olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. İlk turu Hasan, Azize ve Samet geçerken; gecenin kazananı Hasan oldu. Hasan MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. isim olmanın sevincini yaşadı.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ONUNCU İSİM BELLİ OLDU
MasterChef'te yarışmacı kadro seçimleri ikinci haftasında da devam etti. Gecenin ilk turunda şefler yarışmacılardan zerdeli sütlaç yapmasını istedi. Bu tur için yarışmacılara tam 45 dakika süre tanındı. Sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık turuna geçen isimlerin Hasan, Azize ve Samet olduğunu açıkladı. Kıvamı tutturamayan Ali Uysal gözyaşlarına boğulurken arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
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İkinci turda ise bu defa yarışmacılara ana ürün "demirhindi" olan yaratıcılık yemeği verildi. 40 dakikalık sürede yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için elinden geleni yaptı. Zorlu etabın sonunda tadım yapan şefler sıralamayı açıkladı. Azize üçüncü, Samet ikinci oldu. Hasan ise MasterChef kadrosuna katılan 10. yarışmacı olmaya hak kazandı.
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MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Yaklaşık 2 haftadır devam eden MasterChef eleme turunda dokuz yarışmacı kadroya girmeyi garantiledi. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu.
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. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya giren yarışmacılar ise Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal, Görkem Demiral olarak belirlendi.
Yedek kadroya giren yarışmacılar ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.