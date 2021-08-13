MasterChef'te kim kazandı, dün akşam kim kadroya seçildi? İşte 12 Ağustos MasterChef'in 10. yarışmacısı!

MasterChef Türkiye 2021'de eleme heyecanı perşembe akşamı devam etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada onuncu yarışmacı olmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Final turu ikinci grubunun son yarışmacısı seçimi için şefler yarışmacılardan zerdeli sütlaç ve ana ürün "demirhindi" olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. İlk turu Hasan, Azize ve Samet geçerken; gecenin kazananı Hasan oldu. Hasan MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. isim olmanın sevincini yaşadı.