MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? İşte 3 Ağustos MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı
MasterChef’te kazanan isim gecenin sonunda belli oldu. Final turu heyecanı hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 3 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen 28. bölümünde ilk grupta kalan 12 yarışmacı MasterChef 2021 yarışmacısı olmak için ikili turda şeflerin istedikleri menüleri en kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy çokluğu ile verdikleri kararla kadroya katılan yarışmacı açıklandı. Fatma Polat ve Milhan Erdem'in ardından MasterChef 3. yarışmacısı olan isim hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte, ayrıntılar.
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MasterChef Türkiye 2021'de final mücadelesi salı akşamı devam etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada pazar günü başlayan final turunda Fatma Polat ve Milhan Erdem ana kadroya girmeyi başarırken, son bölümünde yeni bir heyecan yaşandı. Tiramisu ve ana ürünü mısır olan yaratıcı yemek yapmaya çalışan yarışmacılardan Dilara ile İbrahim son ikiye kaldı. Gecenin sonunda rakibini eleyen Dilara MasterChef 2021 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar final turu ilk etabında tiramisu yapmak için mutfağa girdi. 50 dakikalık sürenin sonunda Sevgi, Sergen, Nursima, İbrahim, Dilara turu geçen yarışmacılardan oldu.
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Son turda ise bu kez şefler yarışmacılardan ana ürün "mısır" olan yaratıcı yemek yapmak yapmasını istedi. Yarışmacılara bu turda da 40 dakika süre verildi. Uzun bir değerlendirme sonrasında yaratıcılık oyununda Sevgi sonuncu oldu. Dördüncü Sergen, üçüncü Nursima olurken son ikiye Dilara ve İbrahim kaldı. Son değerlendirme sonrası Dilara MasterChef kadrosuna seçilen üçüncü isim oldu.
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İLK GRUPTA YER ALAN YARIŞMACILAR
Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.
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MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?
24 yaşında olan Dilara Başaran profesyonel aşçılık yapıyor. 6 yıldır bu mesleğini icra eden yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 15 yaşındayken staj yapmaya başlayarak mutfağa girdiğini söyleyen Dilara Başaran Turizm lisesini bitirdi. Mutfağa olan aşkının kendisini MasterChef birincisi yapacağına inanıyor.