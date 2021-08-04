Televizyon Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 01:57 | 04 Ağustos 2021 - 01:57

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? İşte 3 Ağustos MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı

MasterChef’te kazanan isim gecenin sonunda belli oldu. Final turu heyecanı hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 3 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen 28. bölümünde ilk grupta kalan 12 yarışmacı MasterChef 2021 yarışmacısı olmak için ikili turda şeflerin istedikleri menüleri en kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy çokluğu ile verdikleri kararla kadroya katılan yarışmacı açıklandı. Fatma Polat ve Milhan Erdem'in ardından MasterChef 3. yarışmacısı olan isim hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte, ayrıntılar.