MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 7 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve takım kaptanları
MasterChef düello oyununu kim kazandı? Pazar akşamı gerçekleşen elemenin ardından MasterChef Türkiye'de yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir yarışmacı mavi takıma kaptan olurken rakip takımın da kaptanını seçti. MasterChef'in 7 Eylül akşamı yayınlanan 49. bölümünde yarışmacı dağılımının ardından MasterChef takımları belli oldu. Takım kaptanı seçilen yarışmacılar MasterChef ikili düelloda üstün gelmek için mücadele verdi. İşte, MasterChef kaptanlık düellosunun kazanan ismi ve yeni takımları
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununun ilk turunda şefler yarışmacıların menemen yapmasını istedi. Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray'ın ilk turu geçtiği bölümde, takım kaptanı olan isim Esra oldu. Mavi takımın kaptanı olan Esra, kırmızı takıma yedeklerden yeni gelen yarışmacı Arem'i seçti. İki kaptan daha sonraki turda ikili düelloda falafel yemeğini yapmaya çalıştı.
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MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Heyecanına devam eden MasterChef'te şefler yarışmacılardan menemen yapmasını istedi. En iyi menemen yemeğini yapan 6 isim Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak belirlendi. Ardından şefler aralarında oylama yaparak MasterChef takım kaptanlığını kazanan ismin Esra olduğu açıkladı.
,Mavi takım kaptanı olan Esra, yedeklerden yarışmaya yeni katılan Arem'i kırmızı takım kaptanı olarak seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR KURULDU
Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef 7 Eylül tarihli bölümünde takımlar yeniden kuruldu.Mavi takım kaptanı olan Esra Emir, Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce, Duygu'yu takımına seçti.
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Kırmızı takım kaptanı olarak belirlenen Arem ise Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal, Eray'ı takımına aldı.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Esra ve Arem düellolarda mücadele verdi. Falafel yemeğini yapmak için mücadele veren iki rakip ismin yaptığı yemeklerin tadına şefler baktı. Bu hafta kazanan isim Esra oldu.