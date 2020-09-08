Televizyon Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 00:32 | 08 Eylül 2020 - 00:32

MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 7 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve takım kaptanları

MasterChef düello oyununu kim kazandı? Pazar akşamı gerçekleşen elemenin ardından MasterChef Türkiye'de yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir yarışmacı mavi takıma kaptan olurken rakip takımın da kaptanını seçti. MasterChef'in 7 Eylül akşamı yayınlanan 49. bölümünde yarışmacı dağılımının ardından MasterChef takımları belli oldu. Takım kaptanı seçilen yarışmacılar MasterChef ikili düelloda üstün gelmek için mücadele verdi. İşte, MasterChef kaptanlık düellosunun kazanan ismi ve yeni takımları