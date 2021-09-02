MasterChef'te kim kazandı? 1 Eylül MasterChef Türkiye MasterClass'ı kazanan isim ödülün sahibi oldu!
MasterChef MasterClass ödülünü kazanan isim son bölümde belli oldu. Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül tarihinde ekranlara gelen 54. bölümünde, Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in verdikleri makarna ve baklava eğitiminin ardından, yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mutfakta adeta zamanla yarıştı. İbrahim, Burcu ve Tahsin'in finale kaldığı gecede, MasterChef MasterClass'ı kazanan yarışmacı kahve makinasının sahibi oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, 1 Eylül MasterChef'te MasterClass'ı kazanan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef Türkiye 2021'de MasterClass heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 1 Eylül Çarşamba akşamı izleyiciler ile buluşan MasterChef’te yarışmacılar, iki turdan oluşan MasterClass mücadelesi verdi. Danilo şefin ilk turda makarna yapımı ve tekniklerini anlattığı gecede yarışmacılar öğrendikleri bilgileri mutfakta kullanmak için hünerlerini gösterdi. Somer Şef'in baklava eğitiminin de ardından kazanan yarışmacı İbrahim oldu.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass gecesinde ilk etapta Danilo Şef yarışmacılara makarna yapımı ve teknikleri hakkında bilgi verdi. İlk oyunda makarna yapımı için yarışmacılara 20 dakika süre tanındı. Süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy birliği ile Sergen, Emre, Tahsin, Burcu, Hamza, İbrahim, Milhan, Şükrü ilk turu geçen yarışmacılar oldu.
Gecenin ikinci etabında ise bu kez Somer Şef yarışmacılara baklava yapımı ile bilgiler verdi. Yarışmacılar öğrendikleri bilgileri uygulamak için bir kez daha önlük giydi. Baklava yapımı için şefler yarışmacılara tam 45 dakika zaman verdi. Süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı; İbrahim, Burcu ve Tahsin finale kalan isimlerden oldu. Yapılan oylama ile MasterClass'ı kazanan isim İbrahim oldu.
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Kazanan taraf hangi takım olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı @somersivrioglu @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya #MasterChefTürkiye #MasterClass #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/WRiv1iN4hX— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) September 1, 2021