MasterChef'te kim kazandı? 1 Eylül MasterChef Türkiye MasterClass'ı kazanan isim ödülün sahibi oldu!

Gecenin ikinci etabında ise bu kez Somer Şef yarışmacılara baklava yapımı ile bilgiler verdi. Yarışmacılar öğrendikleri bilgileri uygulamak için bir kez daha önlük giydi. Baklava yapımı için şefler yarışmacılara tam 45 dakika zaman verdi. Süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı; İbrahim, Burcu ve Tahsin finale kalan isimlerden oldu. Yapılan oylama ile MasterClass'ı kazanan isim İbrahim oldu.