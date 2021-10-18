MasterChef'te kim elendi, bu hafta yarışmadan kim gitti? 17 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim gözyaşlarını tutamadı!
MasterChef'te kim elendi sorusunun yanıtı son bölümde netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim akşamı izleyici karşısına çıkan 92. bölümünde eleme potasında yer alan 7 aday, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. İlk turdan başarılı ile geçen 4 isim bir hafta da yarışmada kalmayı garantilerken Mert, Milhan ve Rabia finale kaldı. Danilo Şef'in imza tabağı olan İncik'i rakiplerinden daha başarısız yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef'ten kim gitti? İşte, MasterChef Türkiye 2021, son bölümde yaşananlar.
MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında 17 Ekim Pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan Pelin, Burcu, Ateş, Milhan, Rabia, Mert ve Eren ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Pelin, Burcu, Ateş ve Eren ilk turun sonunda potadan çıkarken, kalan üç isim finalde mücadele gösterdi. Final etabında şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan elenen Milhan oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Bu hafta ilk kez yedi eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan sumak ana ürünü olan yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Eleme finalinin ikinci turuna Milhan, Rabia ve Mert kalırken diğer isimler bu hafta potadan çıkmayı başardı.
Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Şef'in imza tabağı olan İncik yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başına geçen yarışmacılar kazanmak için mutfakta elinden geleni yaptı. Sürenin ardından yarışmacılar hazırladıkları tabakları şeflerin karşısına çıkardı. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Mert olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Milhan oldu. Potadan çıkan Rabia arkadaşına sarılırken, yarışmaya veda eden Milhan gözyaşlarını tutamadı.
MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları bu hafta 7 kişi olarak belirlenmişti. Şeflerin ceza oyunu verdiği geçen haftanın ilk gününde potaya Eren girmişti. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile Pelin, Burcu, Ateş, Milhan, Rabia, Mert bu hafta MasterChef Türkiye'de eleme potasına girmişti.
MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?
MasterChef Milhan 2001 doğumlu. Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem, İstanbul’da yaşıyor. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi’nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya’da restoranlarda staj yaptı.
Kırgızistan’a Türk yemeklerini tanıtmak için davet edildi. En son Nişantaşı’nda Lübnan yemekleri olan bir restoranda çalıştı.
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Kaptanlık kimin olacak? İşte MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm tanıtımı @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/ycejPZr3FN— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) October 17, 2021