MasterChef'te kim elendi, bu hafta yarışmadan kim gitti? 17 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Şef'in imza tabağı olan İncik yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başına geçen yarışmacılar kazanmak için mutfakta elinden geleni yaptı. Sürenin ardından yarışmacılar hazırladıkları tabakları şeflerin karşısına çıkardı. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Mert olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Milhan oldu. Potadan çıkan Rabia arkadaşına sarılırken, yarışmaya veda eden Milhan gözyaşlarını tutamadı.