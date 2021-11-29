MasterChef'te kim elendi, kim yarışmadan gitti? 28 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim pazar gecesi netlik kazandı. Büyük finale sayılı günler kala rekabetin arttığı MasterChef'in 28 Kasım tarihli 122. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta ismi potada olan 6 MasterChef yarışmacısı elenmemek için Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en lezzetli şekilde hazırlamak için mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Hasan, Görkem ve Mert ilk eleme turunu geçerken, gecenin sonunda finale Araz, Safanur ve Pelin kaldı. Şeflerin kararı ile zorlu gecede bir yarışmacı MasterChef'ten elenerek yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, MasterChef'ten elenen yarışmacı..
MasterChef'te kim elendi, sorusu 28 Kasım Pazar akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme günü daha geldi çattı. Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Hasan ve Araz ikili turda yarışmada kalmak için adeta kader oyunu oynadı. En lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan 3 yarışmacı potadan çıkarak ilk turun sonunda kendisini garanti altına aldı. MasterChef 2021 şampiyonu olma hayalleri ile yarışmada son ana kadar mücadele veren Pelin ise elenen isim oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Kırmızı ve mavi takımda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Hasan ve Araz olmuştu. 6 yarışmacıya eleme oyununun ilk turunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yaratıcı yemek tabağı verildi. Şeflerin verdikleri süre sonunda yarışmacılar ortaya birbirinden farklı tabaklar çıkardı. Kritik gecede jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası Hasan, Görkem ve Mert ilk turun başarılı isimleri seçildi. 3 isim elenmekten kurtulurken diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.
Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Şef'in imza tabağı olan Tris Di Primi yemeğinin yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden mutfağa giren Araz, Safanur ve Pelin hayallerine devam edebilmek için elinden geleni yaptı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen isimlerin Araz ve Safanur olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Pelin oldu. Yarışmaya veda eden Pelin'in yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı.
MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
MasterChef’te bu hafta eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı Görkem seçilmişti. Haftanın ikinci eleme adayı ise Pelin olmuştu. Diğer günlerde yapılan oylamalar ile de potaya giren isimler Mert, Safanur, Hasan ve Araz olarak belirlenmişti.
MASTERCHEF PELİN KİMDİR?
MasterChef 2021 yarışmacısı Pelin 1988 doğumlu ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Hava limanında yolcu hizmetleri memuru olan Pelin Zaman, işletme mezunu. İki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almış. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, bugüne kadar çok sayıda ülke gezmiş.
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MasterChef Türkiye’de yeni hafta başlıyor! İşte yeni bölüm tanıtımı @chefyalcinkaya @somersivrioglu @Danilo_Zanna #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/74KF6mg7kj— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) November 28, 2021