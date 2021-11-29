MasterChef'te kim elendi, kim yarışmadan gitti? 28 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim belli oldu

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Şef'in imza tabağı olan Tris Di Primi yemeğinin yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden mutfağa giren Araz, Safanur ve Pelin hayallerine devam edebilmek için elinden geleni yaptı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen isimlerin Araz ve Safanur olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Pelin oldu. Yarışmaya veda eden Pelin'in yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı.