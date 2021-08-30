MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 29 Ağustos MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar bu kez de 40 dakika süre tanındı. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Tahsin olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Görkem oldu.