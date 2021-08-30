MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 29 Ağustos MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı son bölümde belli oldu. Elemeleri geçerek ana kadroya giren 16 yarışmacının mücadele verdiği MasterChef Türkiye'nin 29 Ağustos tarihli 51. bölümünde, haftanın dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan bir isim, rakiplerinden daha az başarılı tabağı çıkararak hayallerine veda etti. Danilo şefin imza tabağı olan Ragiz yemeğinin eleme turunda yapıldığı gecede son üçe Görkem, Tahsin ve Hamza kalırken, elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk elemesi gerçekleşti. Tv8 ekranlarında 29 Ağustos Pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adayı olarak belirlenen Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı. Beyaz peynir yaratıcılık oyunu ve Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği için tezgah başına geçen yarışmacılardan elenen isim Görkem oldu.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
6 eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan beyaz peynir ana ürününden yaratıcı yemek yapmasını istedi. Bu tur için yarışmacılara tam 40 dakika zaman verildi. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Safanur en iyi tabağı yaparak turun birincisi olurken, Tunahan ikinci, Burcu ise üçüncü oldu. Görkem, Tahsin ve Hamza ise eleme turuna kaldı.
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Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar bu kez de 40 dakika süre tanındı. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Tahsin olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Görkem oldu.
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MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takım arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kırmızı takım 3-0 oyunu kazanırken, mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetmişti. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur eleme adayları olarak belirlenmişti.
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ELENEN İSMİN YERİNE KİM GELECEK?
MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene olmuştu.
Şefler yarışmacıların rezene ile yaptığı yemeklerin tadına bakmıştı. Tadım sonrası belirlenen isim Mustafa olarak açıklanmıştı.