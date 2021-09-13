MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 12 Eylül MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.