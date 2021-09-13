MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 12 Eylül MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül akşamı ekranlara gelen 65. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapan yarışmacılar eleme potasından kurtulurken, bir isim ise MasterChef 2021'e veda etti. Somer Şef'in imza yemeğinin yapıldığı zorlu gecede, eleme turunun ikinci etabına Hamza, İbrahim ve Mert kaldı. En az oyu alarak elenen yarışmacı üzüntü yaşadı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 12 Eylül MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adayı olarak potaya giren Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim ikili turda elenmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Somer Şef’in imza tabağı bebek kalamar dolması için tezgah başına geçen yarışmacılardan gecenin sonunda elenen isim İbrahim oldu.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Mavi takımın kendisini garanti altına aldığı haftada eleme adaylarının tümü kırmızı takımdan seçildi. 6 eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan siyez bulgurundan yaratıcı yemekler yapmasını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık sürede çeşitli tabaklar ortaya çıktı. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Tadım bölümünde, Hamza, İbrahim ve Mert eleme finaline kalırken, Azize, Safanur ve Dilara eleme potasından ilk turda çıktı.
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Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.
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MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takım arasında haftanın üç dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununun tamamını mavi takım kazanmıştı. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim eleme adayları olarak belirlenmişti.
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SOMER ŞEF'TEN ANLAMLI HEDİYE
Somer Şef MasterChef'te potadan çıkmayı başaran yarışmacı Mert'e anlamlı hediye verdi. Kendi tabağına en yakın tabağı yapan Mert'e Somer Şef boynundan çıkardığı kolyeyi hediye etti. Somer Sivrioğlu'nun, yarışmacıya bu hediyenin üzerinde yazan yazıyı mutlaka okuması gerektiğini söylemesi dikkat çekti.
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MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?
25 yaşında olan MasterChef İbrahim Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite dönemine kadar Adana'da yaşayan yarışmacı üniversite eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Aşçılık bölümünde tamamladı. Üniversiteyi kazandığı yıl mutfağın farklı bölümlerinde çalışmaya başlayan İbrahim, Bodrum’a yerleşti. MasterChef Türkiye macerasına katılmak için işinden istifa eden yarışmacı ‘Egeden’ isimli tabağıyla elemelerden geçmişti.