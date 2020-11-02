MasterChef'te kim elendi, bu hafta kim gitti? Veda eden isim şefleri şaşırttı... 1 Kasım 2020 MasterChef elenen yarışmacı
MasterChef kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli 90. bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri yapan 5 isim potadan kurtuldu. Gecenin en başarısız yemeğini yapan yarışmacı ise MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. İlk eleme turunda en iyi yemeği yapan isim Eray olurken, finale Tanya ve Uğur kaldı. 'Toprak Ana' yemeğini hazırlayan Tanya'nın başına gelen şanssızlık ise geceye damga vurdu. Gecenin sonunda elendiği açıklanan yarışmacı şefleri de şaşkına çevrildi. İşte, MasterChef'ten elenen isim ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen 90. bölümünde, eleme heyecanı yaşandı. Serhat, Tanya, Furkan, Eray, Barbaros, Uğur'un potada olduğu gecede şefler ilk turda yarışmacılardan Trabzon hurmasından yaratıcı yemek yapmasını istedi. Bu turdan başarıyla çıkan isimler, Eray, Barbaros ve Serhat oldu. Finale ise Furkan, Uğur ve Tanya kaldı. Bu hafta veda eden isim gecenin sonunda gözyaşlarına boğuldu. İşte, MasterChef'ten elenen isim.
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MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarında pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Tanya ve Uğur karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Tanya oldu. Eleme potasından sıyrılan Uğur ise arkadaşının elenmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadı.
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MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?
Eleme heyecanının yaşandığı gecede şefler potada olan 6 isimden Trabzon hurmasından yaratıcı yemek yapmasını istedi. Serhat, Tanya, Furkan, Eray, Barbaros, Uğur Trabzon hurmasından çeşitli yemek yapmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Eray'ın seçildi. Eray'ın ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler Serhat ve Barbaros oldu.
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Diğer turda ise Furkan, Tanya ve Uğur Somer Şef'in imza yemeği toprak anayı yapmak için karşı karşıya geldi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika oldu. Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapan isim Furkan oldu.
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Uğur ve Tanya'nın tabaklarını değerlendiren şefler elenen ismin Tanya olduğunu açıkladı. Tanya gözyaşlarına boğuldu.
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MASTERCHEF TANYA KİMDİR?
26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor..
MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.