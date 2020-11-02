Televizyon Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 00:02 | 02 Kasım 2020 - 00:02

MasterChef'te kim elendi, bu hafta kim gitti? Veda eden isim şefleri şaşırttı... 1 Kasım 2020 MasterChef elenen yarışmacı

MasterChef kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli 90. bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri yapan 5 isim potadan kurtuldu. Gecenin en başarısız yemeğini yapan yarışmacı ise MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. İlk eleme turunda en iyi yemeği yapan isim Eray olurken, finale Tanya ve Uğur kaldı. 'Toprak Ana' yemeğini hazırlayan Tanya'nın başına gelen şanssızlık ise geceye damga vurdu. Gecenin sonunda elendiği açıklanan yarışmacı şefleri de şaşkına çevrildi. İşte, MasterChef'ten elenen isim ve son bölümde yaşananlar.