MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef'te elenen isim ve son bölüm özeti
MasterChef kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim tarihli 80. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapan 5 isim potadan kurtulurken, en başarısız yemeği yapan yarışmacı ise MasterChef 2020'ye veda etti. İlk turda en başarılı tabağı yapan isim Emir olurken, Tanya ve Didem finale kaldı. Diğer yandan yarışma sırasında mutfakta dumanların yükselmesi korku dolu anlara neden oldu. İşte, MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim Pazar akşamı ekranlara gelen 80. bölümünde, eleme heyecanı yaşandı. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra, Tanya'nın eleme potasında olduğu haftada şefler ilk turda yarışmacılardan tavuk ciğerinin ana malzeme olduğu yaratıcı yemek yapmasını istedi. Bu turdan başarıyla çıkan isimler Emir, Uğur ve Esra olurken finale Didem, Tanya ve Özgül kaldı. İşte, MasterChef'ten elenen isim.
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MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde Tanya ve Didem karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Didem oldu. Eleme potasından sıyrılan Tanya ise yarışmada kaldığı için sevinç, takım arkadaşının elenmesinden dolayı da üzüntü yaşadı.
MasterChef Didem geçtiğimiz haftalarda yarışmanın kadrosuna yedeklerken katılmış ve yine eleme potasına girmişti.
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MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?
Eleme heyecanının yaşandığı turda, kırmızı ve mavi takımda eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra, Tanya ilk turda ana ürünü tavuk ciğeri olan yemek yapmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Emir'in seçildi. Emir'in ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler Esra ve Uğur oldu.
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Diğer turda ise Tanya, Didem ve Özgül son üçe kalan isimler oldu. Bu turda şefler yarışmacılardan Mehmet Şef'in tarifi olan levrek yapmasını istedi.
Sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve Emir, Özgül ve Esra ilk turu geçen isimler oldu.
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MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?
MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.
Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.
İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olan Didem . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışmış.