MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef'te elenen isim ve son bölüm özeti

MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ? Eleme heyecanının yaşandığı turda, kırmızı ve mavi takımda eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra, Tanya ilk turda ana ürünü tavuk ciğeri olan yemek yapmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Emir'in seçildi. Emir'in ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler Esra ve Uğur oldu.