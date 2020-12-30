MasterChef'te kim elendi, finalist kim oldu? Serhat ve Emir düellosunda son tur 2. finalisti belirledi... İşte 29 Aralık MasterChef kazananı
MasterChef kim elendi, sorusu son bölümde belli oldu. Final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık tarihli 132. bölümünde Emir ve Serhat düellosu nefes kesti. Üçlü turlarda şeflerin geçer notunu almaya çalışan iki yarışmacıdan biri en yüksek puanı alarak Barbaros'un yanına çıktı. İkinci finalist olan yarışmacının kaderini son oyunda aldığı puanlar belirlerken, MasterChef'ten elenen isim üzüntüsünü gizleyemedi ve yaptığı duygusal konuşmayla ekranlara damga vurdu. Toplam 67 puanla ikinci finalist olan yarışmacı finale adını yazdırarak şampiyonluğa yaklaştı. İşte, 29 Aralık MasterChef elenen isim ve finalist olan 2. yarışmacı.
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MasterChef'ten elenen isim salı akşamı ekranlara gelen son bölümde, Serhat ve Emir düellosunun ardından kesinleşti. Üçlü turun ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten en yüksek puanı alan Serhat ikinci finalist olurken, üç oyunda 20, 25 ,18 puanla toplam 63 puan toplayarak elenen Emir, hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Böylece son turda galibiyeti kaptıran Emir, sezonu üçüncü olarak tamamladı ve yarışmaya veda etti. Pazar günü Serhat ve Barbaros finali sonrasında ise MasterChef 2020 şampiyonunu belirlenecek.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 132. bölümünde Serhat ve Emir düellosu yaşandı. 29 Aralık Salı akşamı izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar “tereyağlı” konseptine uygun yemekler hazırladı. Emir ve Serhat ilk oyunda başlangıç yemeğini yapmaya çalıştı.
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Bir saat sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve Serhat 24 puan alarak ilk oyunu kazandı. Emir'in toplam puanı ise 20 oldu.
İkinci oyunda ise ana ürün için yarışmacılar bu kez tereyağı konseptine göre ana yemek yapmaya çalıştı. Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı. Oyun sonunda Serhat toplam 43 puan alırken, Emir'in puanı 45 oldu.
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Üçüncü ve son oyunda ise bu kez tatlı yemeği için yarışmacılar tezgah başına geçti. Bu yemek için de özel tariflerini hazırlayan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına şefler baktı.
Şeflerin yaptığı tadımın ardından Serhat toplam 67 puana yükseldi. Emir ise 63 puanda kaldı. MasterChef'ten elenen Emir böylece üçüncülüğe adını yazdırdı.
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MasterChef üçüncüsü olan Emir, yaptığı duygusal konuşmayla izleyenleri derinden etkiledi. Emir, "Ben kendime bir söz vermiştim. MasterChef finaline geldiğimde eksik olan yönüme çalışacağım ve onu yapacağım diye. Ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam kupayı almaya hak kazanmıyorum demek ki. Belki büyük bir risk ama benim içim rahat etmezdi. Onlar finalde olmayı hak ediyormuş.
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Yarışmaya ilk geldiğimde kadın düşmanı yaftası oluşmuştu. Buna çok üzülmüştüm. Annem çok üzülecek birazcık. Beni kadınlar yetiştirdi ama babamın oğluyum. Babam bir şampiyondu. Onun gibi olmak istiyordum. Ne mutlu bana ki bir sürü sevenim oldu. " dedi.
MasterChef büyük finali 3 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek. Serhat ve Barbaros finalde şampiyonluk belli olacak.