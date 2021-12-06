MasterChef'te kim elendi, dün gece yarışmadan kim gitti? İşte 5 Aralık Pazar MasterChef'ten elenen yarışmacı ve son bölümün özeti

MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme günü daha geldi çattı. Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Tahsin, Hasan, Burcu, Araz, Görkem ve Safanur ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Hasan, Burcu ve Araz potadan çıkarak hayallerine bir hafta daha devam etme şansı kazandı. MasterChef 2021 şampiyonu olma ümidi ile yarışmaya katılan Safanur ise bu hafta elenen isim oldu.