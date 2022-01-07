MasterChef kim elendi 6 Ocak 2022: MasterChef'te 4. önlüğü kim kazandı? Kıyasıya mücadelede finalist belli oldu

MasterChef 4. çeyrek finalist ve elenen isim rekabet dolu bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve sezonun sonuna gelen MasterChef Türkiye'nin 6 Ocak akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde eleme heyecanı vardı. MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan Dilara ve Tahsin çeyrek final mücadelesinde mutfakta elinden gelen mücadeleyi verdi. Konuk Şef Osman Sezener’in tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Tahsin 28 puan alırken Dilara 19 puan aldı. Koruk suyu ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 46 puana ulaşan Tahsin çeyrek finalist olarak şef önlüğünü giydi. Dilara ise 5. olarak yarışmadan elendi.