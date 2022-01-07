MasterChef kim elendi 6 Ocak 2022: MasterChef'te 4. önlüğü kim kazandı? Kıyasıya mücadelede finalist belli oldu
MasterChef 6 Ocak 2022 akşamı kim elendi ve kim kazandı soruları ile gündemdeydi. Adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef'in 6 Ocak akşamı ekranlara gelen 151. bölümünde Dilara ve Tahsin 4. çeyrek finalist olmak için iki aşamalı oyunda mutfakta adeta zamanla yarıştı. Ünlü Şef Osman Sezener’in konuk olduğu özel gecede ilk turu Tahsin birinci olarak tamamladı. Yaratıcılık oyunu etabının sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanları ile günü birinci tamamlayan isim MasterChef'te son önlüğü giydi. Oyunu kaybeden yarışmacı ise MasterChef şampiyonu olma rüyasına gözyaşları içinde veda etti. İşte, MasterChef’ten elenen yarışmacı ve 4. çeyrek finalist olan isim.
MasterChef 4. çeyrek finalist ve elenen isim rekabet dolu bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve sezonun sonuna gelen MasterChef Türkiye'nin 6 Ocak akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde eleme heyecanı vardı. MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan Dilara ve Tahsin çeyrek final mücadelesinde mutfakta elinden gelen mücadeleyi verdi. Konuk Şef Osman Sezener’in tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Tahsin 28 puan alırken Dilara 19 puan aldı. Koruk suyu ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 46 puana ulaşan Tahsin çeyrek finalist olarak şef önlüğünü giydi. Dilara ise 5. olarak yarışmadan elendi.
MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?
Büyük final heyecanının başladığı yarışmada MasterChef'te önlüğü giyecek dördüncü çeyrek finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmaya ünlü şef Osman Sezener konuk oldu. Yarışmacılara bu etapta, Osman Şef'in kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği verildi. Şefin tabağına yakın sunum ve lezzette yemek hazırlamaya çalışan yarışmacılara zorlu menüde tam 75 dakika süre tanındı.
Tezgah başında tüm maharetlerini sergileyen yarışmacıların hazırladığı yemekler Danilo, Somer, Mehmet ve konuk şef Osman Sezener tarafından değerlendirildi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı. Böylece ilk turun birincisi Tahsin oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
İlk oyunun ardından bu defa Dilara ve Tahsin ikinci final turunu oynamak için tezgah başına geçti. Şefler ikinci turda yarışmacılardan ana ürünü koruk suyu olan yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef yaratıcı yemek turu için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı. İlk oyundaki puanlar toplandığı zaman Tahsin 46 puanla gecenin birincisi olurken, Dilara 42 puanla sonuncu oldu. Bu sonuçla Dilara MasterChef Türkiye'den elendi.
MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ KİMLER ALDI?
Hafta boyunca çeyrek final mücadelesine devam eden MasterChef'te perşembe gecesi önlüğü kazanan son isim Tahsin oldu. 5 yarışmacının mutfakta gösterdiği rekabetin ardından şef önlüğünü alarak finalist olan yarışmacılar Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin olarak belirlendi.
7
En iyi yemeği yapmak için odaklandılar, savaştılar, mücadele ettiler👨🏻🍳#MasterChefTürkiye ‘de final haftası başlıyor! Yeni bölüm bu akşam 20.00’de TV8’de✨ @chefyalcinkaya @somersivrioglu @Danilo_Zanna #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/AZJ2Q8NN8X— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 6, 2022