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GeriTelevizyon MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 13 Aralık MasterChef'ten elenen isimden duygusal veda... İşte MasterChef ilk 5'e giren isimler ve son bölüm özeti
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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 00:42 | 

MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 13 Aralık MasterChef'ten elenen isimden duygusal veda... İşte MasterChef ilk 5'e giren isimler ve son bölüm özeti

'MasterChef kim elendi?' Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık tarihli 120. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan iki yarışmacı potadan kurtulurken, gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan isim MasterChef 2020'ye veda etti. Dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda Barbaros direkt eleme potasına girerken, eleme anında yaptığı konuşma geceye damga vurdu. Eleme oyununda Barbaros birinci olurken, Serhat ve Sefa finale kaldı. Veda eden isim duygusal anlar yaşadı. İşte, MasterChef elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

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MasterChef Türkiye'de elenen ismin kesinleşmesiyle beraber ilk 5'e kalan yarışmacılar belli oldu. MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ilk etapta yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Serhat ve Sefa'nın potada olduğu haftada dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Balkan mutfağı çeşitlerini hazırlamak için yarıştı. Oyunun sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazanırken, Sefa elenerek MasterChef macerasını tamamladı.

2MASTERCHEF KİM ELENDİ
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Serhat, Sefa ve Barbaros karşı karşıya geldi. Mavi takım yarışmacılarının tümü, Danilo şefin imza tabağı olan Tournedos Rossini hazırlamak için mücadele verdi. Final bölümünde potadan kurtulan ilk isim Barbaros oldu. MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. Eleme potasından kurtulan Serhat ve Barbaros MasterChef 2020 ilk 5'e giren isimler arasında yer aldı.

MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.

3MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Eleme gecesiyle pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde ilk olarak kırmızı ve mavi takım Balkan mutfağı yemeklerini yapmak için karşı karşıya geldi. Bu turda yarışmacılar Şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan, kaymaçina hazırladı.

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Şeflerin yarışmacılara yapılması için verdiği sürenin ardından yemeklerin tadına baktı. Dokunulmazlık oyunun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef'te ilk 5'e giren isimlerden oldu.

5MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım yarışmacıları eleme potasına girdi. Takımın tamamı eleme potasında olduğu için 3'lü eleme oyunundan birinci çıkan isim bireysel dokunulmazlığı almış oldu. Böylece hem potadan kurtulan hem de bireysel dokunulmazlığı alan isim Barbaros oldu.

6ELEME ADAYLARI KİMLERDİ
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ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu hafta MasterChef'te birinci dokunulmazlık oyununda Sefa eleme potasına girmişti. Cumartesi akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise eleme adayı Serhat olmuştu. Haftanın son dokunulmazlık heyecanının yaşandığı bölümde ise mavi takımın diğer üyesi olan Barbaros eleme potasına girdi.

7MASTERCHEF SEFA KİMDİR
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MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.

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