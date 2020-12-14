MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 13 Aralık MasterChef'ten elenen isimden duygusal veda... İşte MasterChef ilk 5'e giren isimler ve son bölüm özeti

MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Serhat, Sefa ve Barbaros karşı karşıya geldi. Mavi takım yarışmacılarının tümü, Danilo şefin imza tabağı olan Tournedos Rossini hazırlamak için mücadele verdi. Final bölümünde potadan kurtulan ilk isim Barbaros oldu. MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. Eleme potasından kurtulan Serhat ve Barbaros MasterChef 2020 ilk 5'e giren isimler arasında yer aldı.



MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.