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Televizyon
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 00:29 | 

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu

MasterChef Türkiye 2021'de bu haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, güveç yaparak şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen güveçi kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...
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MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Görkem olurken bu bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

3KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 8 yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı güveçini yapan Burcu Mavi Takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?Kaptanlık oyununu kazanan Burcu Kırmızı Takım kaptanını Eren olarak belirledi.

4İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Burcu, Araz, Hasan, Mert

KIRMIZI TAKIM: Eren, Sergen, Tahsin, Dilara

5KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için mutfağa girdi.

Şeflerin istediği somon, ördek ve dana filetoyu en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı.

Gecenin sonunda yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan Eren olarak ilan edildi.

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