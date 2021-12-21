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Televizyon
Haber Giriş: 21 Aralık 2021 - 00:33 | 

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın Mavi ve Kırmızı takımı

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olarak boy göstermek isteyen yarışmacılar, verilen malzemeler ile yaratıcılıklarını konuşturup farklı pizzalar yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen pizzaları kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...
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Sevilen yarışma MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Araz olurken bu bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

3KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 20 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 7 yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı pizzayı yapan Dilara Mavi Takım kaptanı oldu.

4KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Dilara Kırmızı Takım kaptanını Burcu olarak belirledi

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Eren, Tahsin, Mert

KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Sergen, Hasan

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için yarıştı.

İki takımın kaptanı tadım yarışması yaptı. Kazanan ise Burcu oldu.

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