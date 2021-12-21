MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın Mavi ve Kırmızı takımı
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olarak boy göstermek isteyen yarışmacılar, verilen malzemeler ile yaratıcılıklarını konuşturup farklı pizzalar yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen pizzaları kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 20 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 7 yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.
Gecenin en başarılı pizzayı yapan Dilara Mavi Takım kaptanı oldu.
Gecenin en başarılı pizzayı yapan Dilara Mavi Takım kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununu kazanan Dilara Kırmızı Takım kaptanını Burcu olarak belirledi
İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Eren, Tahsin, Mert
KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Sergen, Hasan
KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için yarıştı.
İki takımın kaptanı tadım yarışması yaptı. Kazanan ise Burcu oldu.
İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Eren, Tahsin, Mert
KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Sergen, Hasan
KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için yarıştı.
İki takımın kaptanı tadım yarışması yaptı. Kazanan ise Burcu oldu.