MasterChef’te kaptanlık düellosunu kim kazandı 22 Kasım 2021? İşte MasterChef takım kaptanları ve kazanan isim
MasterChef kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan heyecan dolu yarışmanın pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, şampiyonluk hayaline kavuşmayı hedefleyen yarışmacılar ilk olarak haftanın kaptanı olabilmek için zamanla yarıştı. Islak hamburger yemeğini rakiplerinden daha başarılı yaparak mavi takımın kaptanı seçilen Dilara, kırmızı takımın kaptanlığına da Görkem'i getirdi. İki takım kaptanının son kez düelloda karşılaştığı MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım tarihli 118. bölümünde bir isim gecenin sonunda avantajı elde etti. Peki, MasterChef’te düelloyu kim kazandı?
MasterChef Türkiye’nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlar düellosu heyecanı vardı. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan yarışmada kaptanlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Islak hamburgerin yapıldığı nefes kesen gecede Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımları sonucunda kaptanlık oyununun kazananı Dilara oldu. Kaptanlar düellosu ise bilgi yarışması şeklinde yapılırken düellonun kazananı da Mavi takım kaptanı Dilara oldu.
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Bu turda yarışmacılar sekiz tane ıslak hamburger yapmak için karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.
İlginç anların ekranlara geldiği oyunun sonunda şefler ıslak hamburgerlerin tadına baktı. Ortak verilen karara göre Hasan, Araz, Tahsin, Dilara ve Burcu başarılı olan isimler arasına girdi. Gecenin sonunda ise mavi takımın kaptanlığına Dilara seçildi. Kaptanların belirlenmesinin ardından bu kez haftanın kırmızı ve mavi takımları yeniden kuruldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Dilara ve Görkem'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur
KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin
MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur
KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin
MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın kaptanı olarak seçilen Dilara ve karşı takımın kaptanı olarak belirlenen Görkem gecenin sonunda bu kez düelloda karşı karşıya geldi. Bu hafta kaptanlar düello oyunu bilgi yarışı şeklinde oynandı. Bu etapta da şefler kaptanlara toplam 21 soru sordu.