MasterChef’te kaptanlık düellosunu kim kazandı 22 Kasım 2021? İşte MasterChef takım kaptanları ve kazanan isim

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Bu turda yarışmacılar sekiz tane ıslak hamburger yapmak için karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.