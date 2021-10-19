MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 18 Ekim Pazartesi MasterChef'te avantajı kazanan kaptan ve yeni takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde yeni bir kaptanlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında 18 Ekim Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın kaptanı seçilebilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Zoru etabın ardından kaptanlık oyunu kazanan Hasan mavi takım kaptanı oldu ve kendine rakip olarak kırmızı takım kaptanlığına Mert’i seçti. Avantaj ödülünün verildiği kaptanlar düellosunu ise bu hafta Hasan kazandı.