MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 18 Ekim Pazartesi MasterChef'te avantajı kazanan kaptan ve yeni takımlar belli oldu
MasterChef'te kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı heyecan dolu bölümün ardından belli oldu. Rekabet dolu anları ekranlara getiren MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim tarihli 93. bölümünde Mehmet, Danilo, Somer Şef'in istediği tulumba tatlısını rakiplerinden daha başarılı yapan Hasan, mavi takım kaptanı olurken karşı takımın kaptanını belirledi. Heyecanın eksilmediği gecenin sonunda iki kaptan arasında oynanan kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı takımına avantaj sağlarken, MasterChef'te haftanın yeni takımları da belli oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, MasterChef 2021 düellonun kazananı ve yeni takımlar...
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MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde yeni bir kaptanlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında 18 Ekim Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın kaptanı seçilebilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Zoru etabın ardından kaptanlık oyunu kazanan Hasan mavi takım kaptanı oldu ve kendine rakip olarak kırmızı takım kaptanlığına Mert’i seçti. Avantaj ödülünün verildiği kaptanlar düellosunu ise bu hafta Hasan kazandı.
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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her hafta pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmasını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık süre sonunda şefler yapılan tatlıların tadına baktı. Kaptanlık oyununda son altıya Dilara, Hasan, Tahsin, Ateş, Araz, Eren kaldı.
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Finalde ise şefler verdikleri kararı duyurdu. Diğer yarışmacılardan daha başarılı tulumba tatlısını yapan Hasan mavi takımın kaptanı seçildi. Hasan kırmızı takımın kaptanlığına ise Mert’i seçti. Kaptanların belirlenmesinin ardından ise bu kez haftanın kırmızı ve mavi takımları yeniden kuruldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Hasan ve Mert takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Hasan (kaptan), Sergen, Tahsin, Araz, Dilara, Safanur, Rabia
KIRMIZI TAKIM: Mert (kaptan), Eren, Emre, Burcu, Azize, Ateş, Pelin
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MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı olan Hasan ve kırmızı takım kaptanı seçilen Mert bu kez kaptanlık düello oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan düello oyununda şefler kaptanlardan 30 dakika içerisinde on tane kadınbudu köfte hazırlamalarını istedi.
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Süre sonunda şefler hazırlanan köftelerin tadına bakarak aralarında değerlendirme yaptı. Varılan oy birliği ile MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan kaptanlar düellosunu kazanarak takımına avantaj sağladı. Düello oyunu avantası salı akşamı oynanacak ilk dokunulmazlık oyununda açıklanacak.