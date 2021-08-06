MasterChef’te kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte 5 Ağustos MasterChef 5. yarışmacısı!

Son turda ise bu kez Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ana ürünü barbunya olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. Market alışverişi sonrasında 5 isim yeniden tezgah başına geçti. Son ikiye kalan Sergen ile Tunahan arasından şefler seçimini yaptı. Oy çokluğu ise MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Tunahan oldu.