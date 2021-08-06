MasterChef’te kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte 5 Ağustos MasterChef 5. yarışmacısı!
MasterChef’te kim kazandı sorusu, son bölümde belli oldu. Eleme turu heyecanı ile izleyici karşısına çıkan MasterChef 2021'in 5 Ağustos tarihli 30. bölümünde ilk gruptaki yarışmacılar ana kadroya seçilebilmek için şeflerin istedikleri menüleri mutfakta en kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef turları geçerek MasterChef 2021 ana kadrosuna geçilen ismi açıkladı. MasterChef'in 5'incisi olan isim gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte, ayrıntılar.
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MasterChef Türkiye 2021'de final mücadelesi perşembe akşamı hız kesmeden devam etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın final turunda Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan başarılı performanslar göstererek son tura kaldı. Basmati pilav ve barbunya ana ürünü olan yaratıcılık oyunlarında yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef’te kadroya seçilen isim Tunahan oldu. Tunahan mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN BEŞİNCİ İSİM KİM?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar final turu ilk etabında basmati pilav yapmak için mutfağa girdi. Şefler bu turda yarışmacılara 40 dakika süre verdi. u süre sonunda şefler tadım yaparak final turuna geçen isimleri duyurdu. En iyi yemeği yaparak üst tura geçen isimler Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan oldu.
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Son turda ise bu kez Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ana ürünü barbunya olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. Market alışverişi sonrasında 5 isim yeniden tezgah başına geçti. Son ikiye kalan Sergen ile Tunahan arasından şefler seçimini yaptı. Oy çokluğu ise MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Tunahan oldu.
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MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN İSİMLER
MasterChef'ta kadroya giren isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler ve Tuhana olarak belirlendi.
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İlk grupta Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem yer alıyor.