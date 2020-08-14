MasterChef'te jüriyi şoke eden ayrılık... Gözyaşlarına boğuldular!

Dilara, Somer Şef'in "Bu kararı düşünerek mi aldın yoksa, duygusal olarak mı? Bu bizim için önemli..." sorusuna ise " Bugüne kadar ayağım taşa değdiğine babam ve abilerim beni Hadi Dilara' diyerek ayağa kaldırdılar. O yüzden ben hiç başarısızlık yaşamadım ama burası gerçekten kurtlar sofrası. Ben biraz daha kendimi geliştirip daha öz güvenli gelmek istiyorum" yanıtını verdi.