MasterChef'te jüriyi şoke eden ayrılık... Gözyaşlarına boğuldular!
32 yarışmacının, 16 kişilik rüya takıma girebilmek için verdiği MasterChef mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu yarışman dün akşam ekrana gelen bölümünde 12. yarışmacı belirlendi.
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İlk turda yarışmacılar vişneli köfte yaptı. En iyi yemeği yapan 6 kişi mısırın ana karakter olduğu yaratıcılık bölümüne geçmeye hak kazandı. Yaratıcılık etabının galibi Eray oldu.
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Yarışmaya damga vuran ise Rizeli Dilara Türüt'ün kararı oldu.
İstediği performansı sergileyemediğini düşünen Dilara, yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.
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Dilara "Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama modumu daha fazla düşürmek istemiyorum. Sizin de izniniz olursa ben bu yarışmadan çekilmek istiyorum. Burası kurtlar sofrası. Hem duygusal olarak hem de mutfak bilgisi olarak kendimi geliştirip öyle gelmem gerekiyor." dedi.
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Dilara, Somer Şef'in "Bu kararı düşünerek mi aldın yoksa, duygusal olarak mı? Bu bizim için önemli..." sorusuna ise " Bugüne kadar ayağım taşa değdiğine babam ve abilerim beni Hadi Dilara' diyerek ayağa kaldırdılar. O yüzden ben hiç başarısızlık yaşamadım ama burası gerçekten kurtlar sofrası. Ben biraz daha kendimi geliştirip daha öz güvenli gelmek istiyorum" yanıtını verdi.
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Mehmet Şef, Dilara'nın ayrılma talebine "Bu tur için bir şey diyemiyoruz. MasterChef'in rüya kadrosu olsa biz buna kesinlikle ve kesinlikle müsade etmeyiz çünkü kurallarımız var" diyerek karşılık verdi.
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Dilara'nın ayrılık kararı takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.