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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 12:54 | 

MasterChef'te ilk para ödülünün kazananı belli oldu!

MasterChef Türkiye dün akşam ödül heyecanı vardı. Kadınlar ve Erkekler olarak ayrılan iki takım 10 bin TL'lik ödül için ter döktü.

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MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan vejetaryen menü yapmasını istedi. Soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı için tam 40 dakika yarışmacılar mutfakta ter döktü.

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Berk, Emir ve Eray erkek takımında yer alırken, Duygu ve Ayyüce diğer takıma geçti. İki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı ve Serhat ile Sedat isimleri daha çok yazıldığı için oyundan çıktı.

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Tadım bölümünde ise şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin yaptığı oylamada soğuk başlangıçta kızlar, çorbada erkekler, salatada erkekler, ana yemekte ise kızlar başarılı oldu.

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Şefler tatlıyı da değerlendirdikten sonra gecenin kazananı belli oldu. Tatlıyı ise en iyi yapan takım erkekler oldu.

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Böylece MasterChef ödül oyununda 10 bin TL değerindeki hediye çekini erkekler kazandı.

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