MasterChef'te ilk para ödülünün kazananı belli oldu!

Berk, Emir ve Eray erkek takımında yer alırken, Duygu ve Ayyüce diğer takıma geçti. İki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı ve Serhat ile Sedat isimleri daha çok yazıldığı için oyundan çıktı.