MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 17. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği Kore yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. İşte, MasterChef'te ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananalar...