MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef Türkiye'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takımın kazanmasının ardından, Mavi Takım'dan Mert, oylama sonucu potaya ilk giden isim olmuştu. Şimdi ise son bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 17. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği Kore yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. İşte, MasterChef'te ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananalar...
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanınca Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
Şefler, Mavi Takım yarışmacılarından Somer Şefin balık kelle pancake isimli yemeğini yapmalarını istedi.
Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan bireysel dokunulmazlığı elde etti.
Şefler, Mavi Takım yarışmacılarından Somer Şefin balık kelle pancake isimli yemeğini yapmalarını istedi.
Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan bireysel dokunulmazlığı elde etti.