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Televizyon
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 00:32 | 

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef Türkiye'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takımın kazanmasının ardından, Mavi Takım'dan Mert, oylama sonucu potaya ilk giden isim olmuştu. Şimdi ise son bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 17. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği Kore yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. İşte, MasterChef'te ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananalar...
2İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

Şefler, takımlardan Kore yemekleri istemişti.

3BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanınca Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Şefler, Mavi Takım yarışmacılarından Somer Şefin balık kelle pancake isimli yemeğini yapmalarını istedi.

Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan bireysel dokunulmazlığı elde etti.

4HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyunu kazanan Hasan, dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu. Konseyde iki yarışmacı için oylama yapıldı.

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Yarışmacıların birer oy kullandığı oylamada en çok adı yazılan Araz haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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