MasterChef’te hangi takım kazandı, ödülü kim aldı? İşte 27 Aralık 2021 MasterChef takım kaptanları ve ödülü kazanan takım
MasterChef’te kim kazandı? sorusu pazartesi akşamı yanıt buldu. Adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık tarihinde seyirci karşısına çıkan 143. bölümünde ilk altıya giren yarışmacılar, kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Basketbolcuların da konuk olduğu heyecan dolu gecede renkli anlar ekranlara gelirken, mavi takım kaptanı “Beef Wellington” yemeğini rakiplerinden daha başarılı yapan Eren seçildi. Konukların da katılımı ile oynanan takım oyunu sonrası şeflerin kararı ile MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu. İşte, MasterChef takım kaptanları ve ödülü kazanan takım.
MasterChef’te takım kaptanları ve ödül oyununu kazanan takım heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılar "Beef Wellington" yapmak için hünerlerini gösterdi. Oyunun ardından Eren, kaptanlık oyununu kazanırken kırmızı takımın kaptanını da Hasan olarak seçti. Renkli anların yer aldığı ING Basketbol Ligi oyuncuları ile oynanan ödül oyununu ise kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te ING Basketbol Ligi oyuncuları yarışmaya konuk oldu. Kaptanlık oyunu sonrası basketbolcular ile MasterChef yarışmacıları ödül oyununda tezgah başına geçti. Basketbolcular Göksenin Köksal, Metecan Birsen, Cem Ulusoy, Caner Erdeniz, Erkan Yılmaz ve Yiğitcan Saybir ve yarışmacıların takım oluşturduğu ödül oyununda şefler menüyü açıkladı.
Ödül oyunu menüsünde mercimek çorbası, Bolognese soslu tagliatelle ve magnolia vardı. Süre sonunda hazırlanan yemeklerin tadımını yapan şefler, kazanan takımı açıkladı. Üç yemeği rakiplerinden daha başarılı yapan kırmızı takım, 2-1 skorla ödül oyununu kazandı.
Süre bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak verdikleri kararı duyurdu. Şeflerin yaptıkları değerlendirme ile gecenin en iyi yemeğini hazırlayan Eren, kaptanlık oyununu kazandı. Eren kırmızı takımın kaptanlığına ise Hasan'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Eren ve Hasan'ın kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Eren (Kaptan), Sergen, Tahsin
KIRMIZI TAKIM: Hasan (Kaptan), Burcu, Dilara
MAVİ TAKIM: Eren (Kaptan), Sergen, Tahsin
KIRMIZI TAKIM: Hasan (Kaptan), Burcu, Dilara