MasterChef’te hangi takım kazandı, ödülü kim aldı? İşte 27 Aralık 2021 MasterChef takım kaptanları ve ödülü kazanan takım

MasterChef’te takım kaptanları ve ödül oyununu kazanan takım heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılar "Beef Wellington" yapmak için hünerlerini gösterdi. Oyunun ardından Eren, kaptanlık oyununu kazanırken kırmızı takımın kaptanını da Hasan olarak seçti. Renkli anların yer aldığı ING Basketbol Ligi oyuncuları ile oynanan ödül oyununu ise kırmızı takım kazandı.