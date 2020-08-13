Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ilk bölümde yarışmacılardan lazanya yapmalarını istedi. MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Yarışmacılar arasındaki Büşra, hamuru haşlamayı unutunca büyük bir şok yaşadı. Panikle fırını açmayı da unutan Büşra, uzun süre gözyaşı döktü. Yarışmacılardan Arem ise oldukça sert bir hamur yaptı ve Mehmet Şef'ten eleştiri aldı. Kalan süre içinde yeniden hamur yapamayacağına karar veren Arem, arkadaşı Celal'den yardım istedi. Mehmet Şef, Celal'in, lazanya hamurunu arkadaşına vermesine çok sert tepki gösterdi ve Sen buraya yarışmaya gelmemişsin, başka bir şeye gelmişsin dedi.En iyi lazanyayı yapan 6 yarışmacı bu kez un ve şekerin ana madde olarak kullanılacağı yaratıcılık bölümünde ter döktü. Son ikiye Eray ve Berk'in kaldığı bölüm sonunda takıma girmeye hak kazanan isim Berk oldu. MasterChef'te gözyaşları sel oldu... Büşra, kendini bir anda yere bıraktı!