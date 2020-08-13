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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 10:23,

MasterChef'te gözyaşları sel oldu... Büşra, kendini bir anda yere bıraktı!

MasterChef'te 16 kişilik rüya takımı için geçtiğimiz hafta başlayan eleme turları tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde; 10. yarışmacı belirlendi.

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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ilk bölümde yarışmacılardan lazanya yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalıştı.

3BÜŞRANIN GÖZYAŞALRI SEL OLDU
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BÜŞRA'NIN GÖZYAŞALRI SEL OLDU

Yarışmacılar arasındaki Büşra, hamuru haşlamayı unutunca büyük bir şok yaşadı. Panikle fırını açmayı da unutan Büşra, uzun süre gözyaşı döktü.

4AREM HAMURU YAPAMADI
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AREM HAMURU YAPAMADI

Yarışmacılardan Arem ise oldukça sert bir hamur yaptı ve Mehmet Şef'ten eleştiri aldı. Kalan süre içinde yeniden hamur yapamayacağına karar veren Arem, arkadaşı Celal'den yardım istedi.

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Mehmet Şef, Celal'in, lazanya hamurunu arkadaşına vermesine çok sert tepki gösterdi ve "Sen buraya yarışmaya gelmemişsin, başka bir şeye gelmişsin" dedi.

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En iyi lazanyayı yapan 6 yarışmacı bu kez un ve şekerin ana madde olarak kullanılacağı yaratıcılık bölümünde ter döktü.

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Son ikiye Eray ve Berk'in kaldığı bölüm sonunda takıma girmeye hak kazanan isim Berk oldu.

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MasterChef'te gözyaşları sel oldu... Büşra, kendini bir anda yere bıraktı!

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