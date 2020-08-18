MasterChef'te gergin anlar! 'Sinsi' benzetmesi tepki çekti

TANSİYON YÜKSELDİ Güçlü yarışmacıdan güçsüz yarışmacıya doğru bir tercih yapan iki takım kaptanı en sona Celal ve Gülşah’ı bıraktı. Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur.’ Ben bu lafı çok severim. Genelde de sinsi insanlar için kullanıldığını düşünürüm. Ben hep iyi niyetli, pozitif bir insanım ama burada gördüğüm kadarıyla pek işe yaramayacak. Sanırım biraz daha taktik yapıp kafamı değiştirmem gerekiyor. Ben son seçildim ama gün sonunda 'keşke seni ilk seçseymişim, bizi çok utandırdığını düşünüyorum' diyeceksin" ifadelerini kullandı.