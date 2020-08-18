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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 12:48,

MasterChef'te gergin anlar! 'Sinsi' benzetmesi tepki çekti

16 kişilik ana kadro seçimlerinin tamamlandığı 'MasterChef Türkiye 2020’de ilk kaptanlık oyunu oynandı. Dün yayınlanan bölümde en iyi tulumbayı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanını da belirledi. Takım seçimlerinde ise yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı.

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TV8’de yayınlanan yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020', dün akşam 28'inci bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

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MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan 25 adet tulumba yapmasını istedi. Birçok yarışmacının başarısız olduğu etapta jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi.

3İLK KAPTAN TANYA
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İLK KAPTAN TANYA

Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi. Mavi takım kaptanı olan Tanya kırmızı takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.

4TANSİYON YÜKSELDİ
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TANSİYON YÜKSELDİ

Güçlü yarışmacıdan güçsüz yarışmacıya doğru bir tercih yapan iki takım kaptanı en sona Celal ve Gülşah’ı bıraktı. Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur.’ Ben bu lafı çok severim. Genelde de sinsi insanlar için kullanıldığını düşünürüm. Ben hep iyi niyetli, pozitif bir insanım ama burada gördüğüm kadarıyla pek işe yaramayacak. Sanırım biraz daha taktik yapıp kafamı değiştirmem gerekiyor. Ben son seçildim ama gün sonunda 'keşke seni ilk seçseymişim, bizi çok utandırdığını düşünüyorum' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

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Bunun üzerine karşı takımın kaptanı Ayyüce ise kendi eleme oyununda şef Mehmet Yalçınkaya'nın o deyimi kendisine söylediğini belirterek Gülşah'ı uyardı.

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Ortamın gerginliğinden rahatsız olan Serhat ise yarışmacılara açık oynaması gerektiğini ve sorunun kimdeyse direkt isim vererek konuşması gerektiğini belirtti.

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Karşı takımdaki Eray ise tartışmaya dahil olarak "Benim kişisel olarak kimseyle problemim yok. Gülşah'ı savunmuyorum sadece onun çalışma şeklini gördüm. O burada 'Demek ki burada sinsilik yapmak lazım' diyor. Eğer bu şekilde başlayacaksak ben de büyütürüm meseleyi benim için sorun yok. Laf çarpıtıldığı zaman benim sinirim bozuluyor" dedi.

8İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
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İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

Tanya'nın takımında; Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Özgül ve Emir yer alıyor.

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Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takımda; Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal bulunuyor.

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MasterChef'te gergin anlar! 'Sinsi' benzetmesi tepki çekti

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