MasterChef’te gergin anlar! Barbaros'un sözleri tepki çekti
TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasının son bölümünde ana kadroya kalan 13. yarışmacı belli oldu. Yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Ana kadroda yer alan Barbaros'un açıklamaları yarışmacıların tepkisini çekti.
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı 'MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. Son bölümde ana kadroya girmeye hak kazanan 13. yarışmacı belirlendi.
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YARIŞMA ÖNCESİ GERGİN ANLAR
Yarışmadan önce şeflerin söz hakkı tanıdığı yarışmacılar düşüncelerini paylaştı. Ana kadroda yer alan Barbaros'un açıklamaları tepki çekti. Mutfak ruhu bu değil diyen Barbaros, 'Şu durum beni mutsuz ediyor. Evet, buraya sekiz kişi gelecek ama ben hırsı göremedim. Bir gün bu arkadaşlarla takım oyunu içerisinde bulunacağız, ben daha iyi performanslar olsun isterdim.
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Buradan gördüğüm kadarıyla da seçerken çok zorlanmadınız. Ben biraz daha çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim, burada canım sıkıldı. Ben kimseyi küçümsemiyorum daha iyi tabaklar, mücadele görmek istiyorum. Çünkü bu ruh mutfak ruhu değil! İnanıyorsanız kendinize göstereceksiniz.' açıklamasını yaptı. Barbaros'un sözleri diğer yarışmacıların tepkisine neden oldu.
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MASTERCHEF'TE 14 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yarışmacılar, ilk turda bir Fransız mutfağı klasiği kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için uğraştılar. Fakat şefler, tadımı ve kontrolleri sonrasında beş yarışmacının tabağını başarılı buldu.
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Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar, Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.
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UĞUR VE EBRU SON İKİYE KALDI
İlk turu geçen bu beş yarışmacı, sonraki oyunda ana aktörün fındık olduğu yaratıcı bir yemek yapmak için çalıştı. Bu oyunda verilen süre 40 dakikaydı.
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Oyun sırasında Celal, tadım kaşığını iki kez kullanınca hazırladığı sosu kullanmadan bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Sürenin sonunda şefler tek tek hazırlanan yemeklerin tadına baktı.
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Yarışmacıların sunumları sonrasında şefler, son ikiye kalan yarışmacıları Uğur ile Ebru olduğunu açıkladılar. Bu iki arasından Uğur Deniz Yılmaz, ismi yazılı önlüğü kazanmayı başardı.
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KAZANAN UĞUR DENİZ YILMAZ
Şeflerin kararı sonucunda Uğur Deniz Yılmaz, 'MasterChef 2020' ana kadrosunun 13. yarışmacısı oldu.