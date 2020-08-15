MasterChef’te gergin anlar! Barbaros'un sözleri tepki çekti

Buradan gördüğüm kadarıyla da seçerken çok zorlanmadınız. Ben biraz daha çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim, burada canım sıkıldı. Ben kimseyi küçümsemiyorum daha iyi tabaklar, mücadele görmek istiyorum. Çünkü bu ruh mutfak ruhu değil! İnanıyorsanız kendinize göstereceksiniz.' açıklamasını yaptı. Barbaros'un sözleri diğer yarışmacıların tepkisine neden oldu.