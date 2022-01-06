MasterChef’te finalist kim oldu, kim kazandı? Son bölümde 3. önlüğü giyen isim belli oldu... İşte 5 Ocak MasterChef gömleği giyen finalist
MasterChef'te önlüğü kim giydi, finalist kim oldu sorusunun yanıtı heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. Yaklaşık 6 aydır süren ekran macerasının sonuna gelen MasterChef Türkiye'de çarşamba gecesi çeyrek finalde bir isim daha şef önlüğünü giyerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Rekabetin eksik olmadığı MasterChef'in 5 Ocak tarihinde ekranlara gelen 150. bölümünde, Eren, Dilara ve Tahsin iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Ünlü Şef Ömür Akkor’un konuk olduğu gecede, ilk turda en yüksek puanı Eren alırken, yaratıcılık yemeği etabının sonunda şeflerin verdikleri puanlar MasterChef birincisini belirledi. İşte, MasterChef'te 3. önlüğü kazanan yarışmacı ve çeyrek finale kalan isimler.
MasterChef 3. finalisti ve önlüğü giyen isim çarşamba gecesi netlik kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 3'ü, çeyrek final mücadelesinde mutfakta zamanla yarıştı. Konuk Şef Ömür Akkor'un tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Eren 30 puanla ilk turu birinci bitirdi. Süt ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 48 puana ulaşan Eren gecenin kazananı olarak, önlüğü giyen isim oldu. Gecenin ikincisi Tahsin olurken, Dilara ise üçüncü oldu.
MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?
Çeyrek final heyecanının devam ettiği MasterChef'te önlüğü giyecek üçüncü ismi belirleyecek olan ilk turda yarışmaya ünlü şef Ömür Akkor konuk oldu. Yarışmacılara bu etapta, Ömür Akkor'un özel lezzetleri olan kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı, közlenmiş biberli sirkeli salata, kavuk unu helvası yemeklerinin hazırlanması istendi. Şefin tabağına yakın sunum ve lezzette yemek hazırlamaya çalışan yarışmacılara zorlu menüde tam 1 saat süre tanındı.
Eren, Dilara ve Tahsin'in karşı karşıya geldiği ilk turun sonunda şefler yapılan yemekleri değerlendirdi. Danilo, Somer, Mehmet ve konuk şef Ömür Akkor yarışmacılara puanlarını verdi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu şöyle oldu; Eren 30, Dilara 24 puan, Tahsin 20 puan aldı. Böylece ilk turun birincisi toplamda 30 puan kazanan Eren oldu.
MASTERCHEF'TE 3. ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?
İlk oyunun ardından yarışmacılar bu defe ikinci final turunu oynamak için tezgah başına geçti. Şefler ikinci turda yarışmacılardan ana ürünü süt olan yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef yaratıcı yemek turu için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
İlk oyunda 30, ikinci oyunda 18 puan alan Eren, toplamda 48 puanla gecenin kazananı olarak şef ceketini giydi. Böylece Sergen ve Hasan'dan sonra üçüncü finalist Eren olarak belirlendi. Gecenin ikincisi toplamda 45 puan alan Tahsin olurken, sonuncusu ise 43 puan alan Dilara oldu.
6
Son şef ceketini hangi yarışmacı giyecek? İşte yeni bölüm tanıtımı... @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/EXRmekIuIs— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 5, 2022