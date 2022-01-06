MasterChef’te finalist kim oldu, kim kazandı? Son bölümde 3. önlüğü giyen isim belli oldu... İşte 5 Ocak MasterChef gömleği giyen finalist

MasterChef 3. finalisti ve önlüğü giyen isim çarşamba gecesi netlik kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 3'ü, çeyrek final mücadelesinde mutfakta zamanla yarıştı. Konuk Şef Ömür Akkor'un tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Eren 30 puanla ilk turu birinci bitirdi. Süt ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 48 puana ulaşan Eren gecenin kazananı olarak, önlüğü giyen isim oldu. Gecenin ikincisi Tahsin olurken, Dilara ise üçüncü oldu.