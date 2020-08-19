MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi! 'Seni buradan göndereceğim'
16 kişilik ana kadro seçimlerinin tamamlandığı 'MasterChef Türkiye 2020’de ilk takım oyunu oynandı. Dün yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geldi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yarışmada mutlu sona mavi takım ulaştı. İşte MasterChef’te öne çıkanlar…
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TV8’de yayınlanan yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020', dün akşam 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada mavi ve kırmızı takım ilk kez kozlarını paylaştı.
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5 ADET YEMEK YAPTILAR
Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.
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İlk kez takım halinde hareket eden yarışmacılar şeflerin belirlediği yaz konsepti yemeklerini bir saatte yapmaya çalıştı. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada takımlar arasında tansiyon da yükseldi.
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EN BAŞARILI YEMEĞİ MAVİ TAKIM YAPTI
Bir saatin sonunda yemeklerini şeflere servis eden mavi takım ve kırmızı takım büyük heyecan yaşadı. Çekişmeli geçen yarışı kazanan 3-2’lik skorla Tanya’nın yönettiği mavi takım oldu.
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KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNADI
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet şefin yaptığı irmik helvasına en yakın tabağı yapan Duygu, dokunulmazlığın sahibi oldu.
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İKİ ADAY BELİRLENDİ
Duygu’nun eleme potasına yolladığı ilk isim Celal oldu. Takım oylaması sonucu ikinci aday Sedat olarak belirlendi. Toplamda 6 kişinin eleme potasına gireceği yarışmada büyük heyecan yaşandı.
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SERHAT VE ERAY KARŞI KARŞIYA
Şeflerden konuşmak için izin alan Eray, "Burada saygısızlık olmasın diye söylemedim ama Serhat daha önce, ‘Ben Amerika’da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir’ diyor. Biz parasız, ailemizden destek almadan ne koşullardan geçerek buraya geldik. Belki benim Amerika’ya gitme şansım olmadı. Belki de buradaki çoğu kişinin olmadı. Eleme oyununda beni karşına çıkar, seni elemezsem benim adım da Eray değil" ifadelerini kullandı.
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Söz alan Serhat ise, ‘Senin seviyen ve imkanların; Amerika olabilir, uzay olabilir Bolu olabilir ya da buradan İzmit’e gitmek olabilir. Ben sana Rezzan örneğini vereceğim. Rezzan, Mersin’den ekmek parasını bırakıp geldi. Ben istersem uzaya gideyim ondan daha çok fedakarlık yapmış olmuyorum. Bu da onu benim rakibim yapıyor. Burada demagoji yapma. Ben yemem’ sözleriyle karşılık verdi.