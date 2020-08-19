MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi! 'Seni buradan göndereceğim'

SERHAT VE ERAY KARŞI KARŞIYA Şeflerden konuşmak için izin alan Eray, "Burada saygısızlık olmasın diye söylemedim ama Serhat daha önce, ‘Ben Amerika’da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir’ diyor. Biz parasız, ailemizden destek almadan ne koşullardan geçerek buraya geldik. Belki benim Amerika’ya gitme şansım olmadı. Belki de buradaki çoğu kişinin olmadı. Eleme oyununda beni karşına çıkar, seni elemezsem benim adım da Eray değil" ifadelerini kullandı.