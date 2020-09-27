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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 12:55 | 

MasterChef'te Eray ve Emir arasında gergin anlar

MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül bölümünde Eray ve Emir arasında gerginlik yaşandı

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MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanırken kırmızı takımın iki iddialı ismi Eray ve Emir arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

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Eray'ın eli Emir'in yemeğine çarpında sinirler gerildi. Emir Eray'a “Sen bilerek oyun satıyorsun.” sözleri ile sataşınca Eray, “Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin” cevabını verdi.

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Eray Emir'e 'Siz benim delikanlılığımı sorgulaamyın, delikanlı olun ikiniz de. Bana ondan sonra laf edin' çıkışında bulundu.

4NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR
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NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR

Masterchef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.

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