MasterChef'te Eray ve Emir arasında gergin anlar

NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR Masterchef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.