MasterChef'te Eray ve Emir arasında gergin anlar

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanırken kırmızı takımın iki iddialı ismi Eray ve Emir arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
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Eray'ın eli Emir'in yemeğine çarpında sinirler gerildi. Emir Eray'a “Sen bilerek oyun satıyorsun.” sözleri ile sataşınca Eray, “Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin” cevabını verdi.
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Eray Emir'e 'Siz benim delikanlılığımı sorgulaamyın, delikanlı olun ikiniz de. Bana ondan sonra laf edin' çıkışında bulundu.
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NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR
Masterchef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.