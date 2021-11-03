MasterChef'te eleme potasına kimler gitti? 2 Kasım 2021 MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım netleşti!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Eren haftanın 1. eleme adayını belirledi. Eren mavi takımda yer alan Pelin'in ismini verdi. Potaya giren Pelin takım arkadaşlarına kendisini eleme adayı olarak söylemelerini istediğini belirtti.



Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada dört yarışmacı için isimler yazıldı. Oylama sonucunda en çok ismi çıkan Emre oldu. Böylece 2 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Pelin ve Emre olarak belirlendi.