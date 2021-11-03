MasterChef'te eleme potasına kimler gitti? 2 Kasım 2021 MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım netleşti!
MasterChef eleme adaylarının belirlendiği son bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Salı akşamı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım Türk mutfağından altı çeşit yemeği rakiplerinden daha iyi yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Düello şeklinde oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren oldu. Tezgah değişimi ile eğlenceli anların ekranlara geldiği MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım tarihli 104. bölümünde mavi takımdan iki isim potaya girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.
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MasterChef'te eleme adayı kimler sorusu yarışmanın son bölümünde netlik kazandı. Adım adım büyük finale giden Tv8 ekranlarında 2 Kasım Salı akşamı 104. bölümü ile yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği 6 çeşitlik yemeği daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Yapılan oylama sonucu MasterChef eleme adayları mavi takımdan Pelin ve Emre olarak seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Eren haftanın 1. eleme adayını belirledi. Eren mavi takımda yer alan Pelin'in ismini verdi. Potaya giren Pelin takım arkadaşlarına kendisini eleme adayı olarak söylemelerini istediğini belirtti.
Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada dört yarışmacı için isimler yazıldı. Oylama sonucunda en çok ismi çıkan Emre oldu. Böylece 2 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Pelin ve Emre olarak belirlendi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer şefin imza tabağı olan Barbunya Laksa yemeğini hazırlamalarını istedi. Bu yemek için ise tam 50 dakika süre verildi.
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Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler Emre ile Eren'i öne çağırdı. Gecenin en iyi iki tabağını yapan yarışmacıdan dokunulmazlığı alan Eren oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU
Dokunulmazlık oyununda yine heyecan dolu anlar ekranlara geldi. Takımların kurulmasının ardından MasterChef 1. dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan 6 çeşit yemek yapmalarını istedi. Bu etapta yarışmacılardan hazırlamalarını için içli köfte, kayseri mantısı, karnıyarık ve pilav, taş kadayıf, paçanga böreği, çökertme kebabı menüsü verildi.
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Zorlu menü için ise süre 45 dakika olarak açıklandı. Altı adet yemek için kaptanların kararları ile birbirinden iddialı düello eşleşmeleri ortaya çıkarken şefler yarışmacıların tezgah değiştirmelerini istedi. Süre bitiminde şefler, tek tek tadım yaparak verdikleri kararı açıkladı. Şeflerin kararına göre MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.