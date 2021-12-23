MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları
GeriTelevizyon MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 07:20 | 

MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları

MasterChef'te dün akşam eleme adayı belirlendi. İkinci eleme adayının kim olduğu oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. MasterChef'te 22 Aralık akşamı kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takımın kazanmasının ardından, Mavi Takım'dan Mert, oylama sonucu potaya ilk giden isim olmuştu. Çekimleri Antalya'da yapılan MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi Takım oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef Türkiye 2021'de 18. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği yöresel Antalya yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. Kaybeden takımdan olan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu.
2
MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Antalya'da yapıldı. Oyunu, Mavi Takım kazandı.

Şefler, takımlardan yöresel Antalya yemekleri istemişti.

3BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanınca Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.

4HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyunu kazanan Sergen dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu. Konseyde iki yarışmacı için oylama yapıldı.

5
Yarışmacıların birer oy kullandığı oylamada en çok adı yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi