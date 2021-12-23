MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları

MasterChef Türkiye 2021'de 18. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği yöresel Antalya yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. Kaybeden takımdan olan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu.