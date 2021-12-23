MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları
MasterChef'te dün akşam eleme adayı belirlendi. İkinci eleme adayının kim olduğu oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. MasterChef'te 22 Aralık akşamı kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takımın kazanmasının ardından, Mavi Takım'dan Mert, oylama sonucu potaya ilk giden isim olmuştu. Çekimleri Antalya'da yapılan MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi Takım oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2021'de 18. hafta heyecanı devam ederken, takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği yöresel Antalya yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi. Kaybeden takımdan olan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanınca Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.
Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.