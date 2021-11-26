MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 25 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potaya giren isimler
MasterChef eleme adayları, haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı perşembe gecesi belli oldu. Büyük finale sayılı haftalar kala rekabetin de giderek kızıştığı MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 25 Kasım tarihli 121. bölümünde jüri koltuğuna yarışmacıların aileleri oturdu. Kırmızı ve mavi takımın üç çeşitlik yemek menüsünü rakiplerinden daha iyi yapmak için zamanla yarıştığı dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken gecenin sonunda kırmızı takımdan iki isim MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu sorusu 25 Kasım Perşembe akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında on dördüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini gösterdi Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği üç çeşit yemek menüsünü daha iyi yapan mavi takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. MasterChef eleme adayları ise Araz ve Hasan oldu. Öte yandan bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığın sahibi Eren oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyunu ile son iki eleme adayı da direkt kesinleşti.
Üç kişinin oynadığı dokunulmazlık oyunu sonrasında oylama gerçekleşmeden eleme adayları Araz ve Hasan olarak belirlendi.
Üç kişinin oynadığı dokunulmazlık oyunu sonrasında oylama gerçekleşmeden eleme adayları Araz ve Hasan olarak belirlendi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın son dokunulmazlık oyununda renkli görüntüler ortaya çıktı. Şefler, takımlardan dokunulmazlık oyununda esnaf lokantası usulü bol kepçe üç çeşitlik yemek çeşitleri hazırlamalarını istedi. Menüde süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması vardı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Hasan, Araz ve Eren yarıştı. Şefler bu etapta da yarışmacılardan en kusursuz tabağı hazırlamalarını istedi.