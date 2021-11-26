MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 25 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potaya giren isimler

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu sorusu 25 Kasım Perşembe akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında on dördüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini gösterdi Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği üç çeşit yemek menüsünü daha iyi yapan mavi takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. MasterChef eleme adayları ise Araz ve Hasan oldu. Öte yandan bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren seçildi.