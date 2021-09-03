MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Milhan ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti.



Takım oylaması için toplanan mavi takım yarışmacıları arasından ise en fazla oyu alarak haftanın 4. eleme adayı Dilara olarak seçildi. Böylece bu haftanın eleme adayları Emre, Fatma, Hasan ve Dilara oldu.