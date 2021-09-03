MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu
MasterChef'te eleme adayları son bölümde netlik kazandı. Yeni sezon heyecanının devam ettiği MasterChef'in 2 Eylül tarihli yayınlanan 54. bölümünde şeflerin verdiği yemeği en iyi yapan takım, eleme potasına girmekten kurtuldu. Kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada kırmızı ve mavi takım Fas mutfağından yemekler için zamanla yarışırken, bireysel dokunulmazlığı Milhan kazandı. Gecenin sonunda belirlenen haftanın 3. ve 4. eleme adayı ise büyük üzüntü yaşadı. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, 2 Eylül MasterChef eleme potasına giren yarışmacılar ve kazanan takım
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MasterChef Türkiye 2021 2 Eylül Perşembe akşamı dokunulmazlık heyecanı ile Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluştu. MasterChef’te ilk etapta takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Fas mutfağından yemeklerin yapıldığı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın da sahibi Milhan oldu. Milhan ilk eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi, diğer eleme adayı da yapılan oylama ile Dilara oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Milhan ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti.
Takım oylaması için toplanan mavi takım yarışmacıları arasından ise en fazla oyu alarak haftanın 4. eleme adayı Dilara olarak seçildi. Böylece bu haftanın eleme adayları Emre, Fatma, Hasan ve Dilara oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu için MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları farklı konseptlerde yemekler hazırladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk dokunulmazlık oyununda Fas mutfağının yemeklerini yapmasını istedi.
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Verilen sürenin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak oy birliği ile kazanan takımın kırmızı takım olduğunu açıkladı. Bu sonuçla mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, mutfağa bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Bu turda yarışmacılar, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyununda ciddi mücadele verdi.
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Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Oy birliği ile yemeğini en iyi yapan yarışmacı Milhan seçildi. Böylece Milhan bireysel dokunulmazlığı kazandı.