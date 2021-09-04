MasterChef'te eleme adayları açıklandı: 3 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kimler oldu?
MasterChef eleme adayları son bölümle beraber netlik kazandı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül tarihli 56. bölümünde; dokunulmazlık oyunlarının ardından kazanan takımın belli olmasıyla MasterChef eleme potasına iki isim daha girdi. Kıyasıya mücadelenin ekranlara yansıdığı gecede mavi takım dokunulmazlığı alırken bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise İbrahim oldu. Kaybeden takımın oylaması sonunda MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları potaya girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar.
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MasterChef Türkiye 3 Eylül Cuma akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. TV8'de sevenleri ile buluşan yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belirlendi. Mavi takım ile kırmızı takımın AFAD'a konuk olduğu gecede öğle yemeği menüsünü daha iyi yapan mavi takım seçildi. Bireysel dokunulmazlığı da İbrahim kazanırken, gecenin eleme adayları oy birliği ile Safanur ve Hamza olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan İbrahim seçti. İbrahim ilk eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Böylece Safanur MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.
Kırmızı takım daha sonra 6. adayı belirlemek için oylama yaptı. Mert, Burcu, Sergen ve Hamza'nın isimleri yazılırken en çok oy alan yarışmacı Hamza oldu. Bu sonuçla Safanur ve Hamza son eleme adayları olarak belirlendi.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’a konuk oldu. Özel konuklar için yemek yapan yarışmacılar mutfağa girdi. Menüde yarışmacılara hazırlamaları için ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolmalar, ılık Ege otları kavurması, dana nuar rosto ve fıstıklı tel kadayıf verildi.
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Bir saatlik sürenin ardından konuklar yapılan yemeklerin tadına baktı. Oy sayımı sonrasında Mavi takım, 21-19 skorla dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için şeflerin karşısında mücadele verdi. Zorlu turda şefler yarışmacılara ana ürün olarak elma verdi. Yaratıcılık turundan oluşan bireysel dokunulmazlık oyununda 40 süre tanındı.
Sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve yemeği en iyi yapan üç isim İbrahim, Mert, Burcu oldu. Bir oylama daha yapan şeflerin oybirliği ile açıklanan karara göre dokunulmazlığı kazanan yarışmacı İbrahim oldu.