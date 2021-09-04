MasterChef'te eleme adayları açıklandı: 3 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan İbrahim seçti. İbrahim ilk eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Böylece Safanur MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.



Kırmızı takım daha sonra 6. adayı belirlemek için oylama yaptı. Mert, Burcu, Sergen ve Hamza'nın isimleri yazılırken en çok oy alan yarışmacı Hamza oldu. Bu sonuçla Safanur ve Hamza son eleme adayları olarak belirlendi.