MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, kimler potaya girdi? İşte 20 Ekim MasterChef kazanan takım ve son bölüm özeti

ERAY VE EMİR ARASINDA GERGİNLİK MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu öncesi kırmızı takım kaptanı Emir ve mavi takım kaptanı Eray arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Eray "İlk kaptanlıkta yendim seni sonra düelloda yendim. Bu haftada seni siyah önlükle göreceğiz" çıkışı yaptı. Emir ise Eray'ın bu sözlerine karşılık, "Yanlış yapıyorsun. Bileğimin hakkıyla oraya kadar geldim. Yumurtam atlamasaydı belki ben kaptan olacaktım" dedi.



Emir'in açıklamalarında Somer Şef destek vererek, "Yumurtan patlamasaydı kesin sen kaptan olurdu. Senin yaptığın hollandez Sefa'nın ve Eray'ınkinden çok daha iyiydi" dedi.