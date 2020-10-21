MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, kimler potaya girdi? İşte 20 Ekim MasterChef kazanan takım ve son bölüm özeti
MasterChef eleme adayları son bölümle beraber netleşti. Dokunulmazlık heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 82. bölümünde kırmızı ve mavi takımda en iyi et yemeği menüsünü çıkaran dokunulmazlığın sahibi oldu. Eray ve Emir arasında dokunulmazlık oyunu öncesi yaşanan tartışma stüdyoda tansiyonu yükseltirken, MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim tarihli bölümünde Mehmet Şef'in elinde bıçakla et parçalaması geceye damga vurdu. Gecenin sonunda iki isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef Türkiye 20 Ekim eleme adayları ve son bölümün özeti.
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MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen 81. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın kritik oyununda etten dört çeşit yemek ve bir çeşit tatlı yapmak için karşı karşıya geldi. Bir saatlik sürenin ardından MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım olurken, bireysel dokunulmazlığı alan Özgül ilk eleme adayı olarak Berker'i seçti. İşte, MasterChef 82. bölümünde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, haftanın ilk eleme adayı olarak Berker'i seçti. Sefa ve Berker arasında kalan Özgül tercihini Berker'den yana kullandı.
Kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı ise Sefa oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 82. bölümünde kırmızı ve mavi takım et çeşit yemek ve bir çeşit tatlı menüsünü çıkarmak için mücadele verdi. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, haşlama, ızgara bonfile, tencere yemeği, fırın yemeği ve katmer yapmasını istedi.
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Bir saatlik sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
Şeflerin oy çokluğu ile MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım 3-2 mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgah başına geldi.
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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için kendi takımı içinde mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı Kuzu Sırtı adlı yemeği yapmasını istedi.
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40 dakikalık sürenin ardından dokunulmazlık yemeğini en iyi yapan isimler Berker ile Özgül oldu. Emir ile Sefa'nın tabakları, sürenin bitmesinden sonra müdahale edildiği için değerlendirmeye alınmadı. Şeflerin yaptığı oylama sonunda bireysel dokunulmazlığı Özgül kazandı.
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ERAY VE EMİR ARASINDA GERGİNLİK
MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu öncesi kırmızı takım kaptanı Emir ve mavi takım kaptanı Eray arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Eray "İlk kaptanlıkta yendim seni sonra düelloda yendim. Bu haftada seni siyah önlükle göreceğiz" çıkışı yaptı. Emir ise Eray'ın bu sözlerine karşılık, "Yanlış yapıyorsun. Bileğimin hakkıyla oraya kadar geldim. Yumurtam atlamasaydı belki ben kaptan olacaktım" dedi.
Emir'in açıklamalarında Somer Şef destek vererek, "Yumurtan patlamasaydı kesin sen kaptan olurdu. Senin yaptığın hollandez Sefa'nın ve Eray'ınkinden çok daha iyiydi" dedi.