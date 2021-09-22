MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 21 Eylül MasterChef eleme potasına giren isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu oyunda sekiz yarışmacıdan istenen Somer Şef'in imza tabağı analı kızlı oldu. Bir saatlik sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Oylama ile Eren, Hasan ve Burcu en iyi yemeği yapan isimlerden oldu. Şeflerin vardıkları ortak karar sonucunda bireysel dokunulmazlığı Burcu kazandı.