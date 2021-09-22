MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 21 Eylül MasterChef eleme potasına giren isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef eleme adayları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 21 Eylül akşamı ekranlara gelen 73. bölümünde kırmızı ve mavi takım ilk etapta Osmanlı Saray Mutfağı yemeklerini kısa sürede hazırlamak için zamanla yarıştı. Zorlu oyun sonunda MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Burcu oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama sonrası "MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?" sorusu yanıt buldu. İşte, 21 Eylül MasterChef 1. ve 2. eleme adayı ile son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye'nin 21 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef tarafından verilen Osmanlı Saray Mutfağı menüsünde karşılaşan takımlardan galip gelen kırmızı takım oldu. İkinci etapta ise yarışmacılara Somer şefin imza tabağı Analı Kızlı verildi. Bu oyunu ise Burcu kazandı. Gecenin en heyecanlı anı olan eleme oylamasında da potaya Mustafa Sergen oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Zorlu anların yaşandığı bölümde Takım dokunulmazlığı için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadelesi sonrası eleme adayları kesinleşti. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Burcu ilk eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini verdi.
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İkinci adayı belirlemek için mavi takımda yapılan oylamada Sergen ve Eren'in isimleri yedişer kez yazıldı. Eşitlik sağlandığı için kaptan Azize eleme adayını belirledi. Azize'nin tercihi ise Sergen'den yana oldu. Böylece MasterChef ilk eleme adayları Mustafa ve Sergen oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda takımlar Osmanlı Saray Mutfağı yemekleri için önlük giydi. Şefler yarışmacılardan bu etapta soğanlama, pırasa köfte, mualla, ıspanak borani, ayva kaylesi, leblebi helvası menüsünü hazırlamalarını istedi. Süre sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Tadım sonrasında kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.
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Öte yandan kaptanlar düellosunu kazanan Hamza'ya verilen avantaj da belli oldu. Şefler avantaj için Hamza'ya beş dakika ek süre, karşı takımdan bir kişi eksiltme ve ayrıntılı yemek tarifi seçeneklerini sundu. Kırmızı takımda yapılan görüşme sonrası Hamza yapılacak yemeğin tarifini almayı tercih etti.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu oyunda sekiz yarışmacıdan istenen Somer Şef'in imza tabağı analı kızlı oldu. Bir saatlik sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Oylama ile Eren, Hasan ve Burcu en iyi yemeği yapan isimlerden oldu. Şeflerin vardıkları ortak karar sonucunda bireysel dokunulmazlığı Burcu kazandı.