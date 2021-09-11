Televizyon Haber Giriş: 11 Eylül 2021 - 03:23 | 11 Eylül 2021 - 03:23

MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 10 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isimler

MasterChef eleme adayları, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından netlik kazandı. 10 Eylül akşamı 63. bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te ilk olarak takımlar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele verdi. Yarışmacıların Cunda Adası'na konuk olduğu gecede istenilen menüyü en iyi yapan mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına aldı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde rakiplerinden daha az başarılı tabak çıkaran iki yarışmacı MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, kim kazandı? İşte, 10 Eylül MasterChef 5. ve 6. eleme adayları.