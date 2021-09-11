MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 10 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isimler
MasterChef eleme adayları, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından netlik kazandı. 10 Eylül akşamı 63. bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te ilk olarak takımlar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele verdi. Yarışmacıların Cunda Adası'na konuk olduğu gecede istenilen menüyü en iyi yapan mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına aldı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde rakiplerinden daha az başarılı tabak çıkaran iki yarışmacı MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, kim kazandı? İşte, 10 Eylül MasterChef 5. ve 6. eleme adayları.
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Eleme adaylarının belirlendiği MasterChef Türkiye'nin Tv8 ekranlarında cuma akşamı yayınlanan son bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef’te ilk etapta takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Cunda Adası'nda çekimi gerçekleşen özel bölümde Hülya Avşar sürprizi de yaşandı. Beş çeşit yemeğin yapıldığı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın da sahibi Emre oldu. Gecenin sonunda ise Dilara ve İbrahim eleme adayı olarak seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emre belirledi. Emre ilk eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi. Böylece Dilara MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.
Kırmızı takım daha sonra 6. adayı belirlemek için oylama yaptı. Takımda yapılan oylama sonucunda İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı olarak belirlendi. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Cunda Adası'na konuk oldu. Hülya Avşar’ın konuk olarak katıldığı bölümde takımlardan kabak çiçeği dolması, beğendili sübye, Boşnak mantısı, fırında mezgit, lor tatlısı menüsü hazırlaması istendi. Dokunulmazlık menüsünü hazırlamaları için yarışmacılara 1 saat zaman tanındı.
Sürenin ardından konuklar yapılan yemeklerin tadına baktı. Oy sayımı sonrasında Mavi takım, 21-19 kazanarak dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi.
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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri bu kez bireysel dokunulmazlık için önlük giydi. Dilara, Burcu, Emre ve İbrahim'in yarıştığı turda yarışmacılara ana ürün olarak Kapıdağı mor soğan verildi. 40 dakikalık yaratıcılık turunda kırmızı takım çeşitli tabaklar çıkardı.
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Tadım sonrasında şefler, Dilara'nın yemeğini süre bittikten sonra tabağından tadım yaptığı için değerlendirmeye almadı. Şeflerin oylaması ise Emre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.