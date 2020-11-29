MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım!

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.