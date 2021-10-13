MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Masterchef eleme potasına girenler bir kez daha netlik kazandı!
MasterChef eleme adayı, dokunulmazlık oyunu ile önceki gece heyecan dolu anlar yaşattı. MasterChef eleme potasına giren 2. ve 3. isim son bölümde netlik kazandı. Heyecanlı anlara neden olan MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 12 Ekim tarihli 89. bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Ege mutfağından yemeklerin yapıldığı gecede 1. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken; şeflerin değerlendirmeleri ile bireysel dokunulmazlığın sahibi Tahsin oldu. Kaybeden takımda ise eleme adayları kesinleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacılar.
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MasterChef eleme potasına kim girdi sorusunun yanıtı salı akşamı belli oldu. Haftanın belirli günleri Tv8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takımlar ilk olarak dokunulmazlık oyununda Ege mutfağı menüsünde karşılaştı. Gecenin en başarılı menüsünü çıkaran kırmızı takım haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Somer şefin imza tabağı İzmir usulü enginar dolması tabağının yapıldığı bireysel dokunulmazlık etabını Tahsin kazanırken, eleme adayları ise Rabia ve Eren seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Zorlu anların yaşandığı gecede MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu Tahsin kazandı. Dokunulmazlığın sahibi olan Tahsin haftanın ikinci eleme adayı olarak Rabia'nın ismini verdi.
Üçüncü adayı belirlemek için ise mavi takımda oylama gerçekleşti. Yarışmacıların kullandıkları oy sonuçlarına göre MasterChef 3. eleme adayı ise Eren oldu. Böylece Rabia ve Eren eleme potasına girdi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Ege mutfağından 7 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Zeytinyağlı fava, arapsaçı kavurması, sinkonta, Girit kabağı dolması, sütlü balık, çöp şiş ve şambali tatlısının yapıldığı oyun esnasında şefler takımların tezgah değiştirmesini istedi. Zorlu menü için ise tam 1 saat süre verildi.
Süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Değerlendirme sonucu kırmızı takım, 4-3 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım bu kez siyah önlüklerini giyerek mutfağa geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer şefin imza tabağı İzmir usulü enginar dolması yapmasını istedi. Bu oyunda şefler yarışmacılara 50 dakika zaman tanıdı.
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Süre sonunda şeflerin yaptığı tadıma göre Eren, Azize ve Tahsin en iyi tabağı yapan yarışmacılar oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliği ile bireysel dokunulmazlığın sahibi Tahsin oldu.