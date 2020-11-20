MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 19 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef eleme adayı son bölümde belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, kaptanın oylaması ile seçilen MasterChef eleme adayı şaşkınlık yarattı. MasterChef Türkiye'nin 19 Kasım tarihli 103. bölümünde şeflerin istediği en iyi menüyü çıkararak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Eski yarışmacılar Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş'ın MasterChef'e katıldığı gecede Mehmet Şef'in Ayyüce'ye yaptığı uyarı gerginliğe neden oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte, 19 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümün özeti.
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MasterChef Türkiye'nin 19 Kasım tarihli 103. bölümünde yeni bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Haftanın belirli günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Barbaros ve Mavi takımın yarışmacıları tarafından belirlenen menüyü hazırlamak için mücadele verdi. Eray'ın bireysel dokunulmazlığı aldığı gecede kaptana kalan eleme oylamasında potaya giren ilk isim Uğur oldu. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım eleme oymasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada eşit sonuç çıktığı için kaptan Serhat eleme adayını belirledi. Serhat oyunu Uğur'dan yana kullandı ve böylece MasterChef ilk eleme adayı Uğur oldu.
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Diğer yandan dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağını Ayyüce tamamlayamadı. Tabağı beğenmediğini söyleyen Mehmet Şef, tadım sırasında Ayyüce'ye "Bakacak bir şey yok, 5 ürün de eksik" diyerek tepki gösterdi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan günün menüsünü, düelloyu kazanan Barbaros'un seçmesini istedi.
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Barbaros ve Mavi takımın yarışmacıları dokunulmazlık menüsü olarak süzme mercimek çorbası, otlu mücver, humus, sac tava ve fırında sütlaç seçti.
Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda eski yarışmacılar stüdyoya gelerek yemeklerin tadına baktı ve puan verdi. Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş'ın katıldığı puan bölümü renkli anlara da sahne oldu. Oylama sonunda Mavi takım, Kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı sahibi oldu.
Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Bu turda da yarışmacılardan Mehmet şefin imza tabağı "Doğadan" yapılması istendi.
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45 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy çokluğu ile Eray dokunulmazlığı aldı. Sekizinci kez bireysel dokunulmazlık kazanan Eray böylece ilke de imza attı.