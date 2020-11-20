MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 19 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim dokunulmazlığı kazanan takım

Barbaros ve Mavi takımın yarışmacı dokunulmazlık menüsü olarak süzme mercimek çorbası, otlu mücver, humus, sac tava ve fırında sütlaç seçti.



Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda eski yarışmacılar stüdyoya gelerek yemeklerin tadına baktı ve puan verdi. Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş'ın katıldığı puan bölümü renkli anlara da sahne oldu. Oylama sonunda Mavi takım, Kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı sahibi oldu.