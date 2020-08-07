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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 12:42,

Masterchef'te duygusal anlar! Mehmet Yalçınkaya vefat eden babasının ardından ilk kez konuştu

Geçen günlerde babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye programında konuyla ilgili ilk kez konuştu. Mehmet Yalçınkaya, kendisine destek verenlere teşekkür ederken, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında üç sezondur jüri üyeliği görevini üstlenen usta şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz tarihinde hayata veda etti.

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MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, 6 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen yarışmada, açıklama yaparken duygusal anlar yaşandı.

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Mehmet Şef açıklama yaparken yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı. Zor bir süreç yaşayan Mehmet Şef, yanında olanlara teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

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Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar.Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlatacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim.

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Yarışmacı isimlerden aldığı baş sağlığı dilekleri üzerine gerçekleştirdiği konuşma esnasında zorlanarak gözleri dolan Yalçınkaya'yı gören yarışmacıların bir kısmı gözyaşlarını tutamadı.

6Somer Şeften açıklama
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Somer Şef'ten açıklama

İnsan bu kadar acı bir gününde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz o kadar şefi, o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp, Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı.

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Masterchef'te duygusal anlar! Mehmet Yalçınkaya vefat eden babasının ardından ilk kez konuştu

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