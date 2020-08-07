Masterchef'te duygusal anlar! Mehmet Yalçınkaya vefat eden babasının ardından ilk kez konuştu

Somer Şef'ten açıklama İnsan bu kadar acı bir gününde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz o kadar şefi, o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp, Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı.