MasterChef'te dün kim elendi, 2. finalist kim oldu? Serhat ve Emir düellosu finalisti belirledi... İşte 29 Aralık MasterChef kazananı

MasterChef üçüncüsü olan Emir, yaptığı duygusal konuşmayla izleyenleri derinden etkiledi. Emir, "Ben kendime bir söz vermiştim. MasterChef finaline geldiğimde eksik olan yönüme çalışacağım ve onu yapacağım diye. Ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam kupayı almaya hak kazanmıyorum demek ki. Belki büyük bir risk ama benim içim rahat etmezdi. Onlar finalde olmayı hak ediyormuş.



