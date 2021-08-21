MasterChef'te dün akşam kim birinci oldu? İşte kadroya son dahil olan isim...
MasterChef'te dün akşam kıyasıya bir yarış sahne oldu. Yarışmacılar son bileti alabilmek için final mücadelesinde bamya kullanarak etkileyici bir yemek üretmeye çalıştı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadroya seçilebilmek için hünerlerini gösterdi. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 2021'de ana kadronun 15. isminin belirleneceği final oyunu nefesleri kesti. MasterChef 2021'in 20 Ağustos tarihli son bölümünde kadroya seçilen isimler kesinleşti. Peki, MasterChef'te kim ana kadroya girdi?
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MasterChef'te yarışmacı adaylarının ana kadro mücadelesi devam ediyor. Ana kadronun yavaş yavaş tamamlandığı MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı olabilmek için kıyasıya mücadele sürdü. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısına çıkan isimlerden biri MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başardı. İşte, MasterChef'te dün yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'nin 42. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında hünerlerini sergiledi.
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MASTERCHF’TE KADROYA GİREN SON İSİM...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. yarışmacı da bu akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı Emre oldu.
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MASTERCHF’TE ANA KADROYA EN SON KİM GİRMİŞTİ?
MasterChef 2021'in ana kadrosuna kalan 14. yarışmacı Safanur oldu.
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MEHMET ŞEF'TEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Mehmet Şef dün akşam ki yarışmada üçüncü olan Rabia Nur'a övgü dolu sözler söylerken, sürpriz bir teklifte bulundu. Mehmet Şef: 'Çok erken benim söyleyeceğim şey ama, ben bunu çok fazla yapmam. Eğer MasterChef Türkiye'ye yedeklerden de katılamazsan ben sana iş teklif ediyorum.' Dedi bu sözler karşısında duygulanan Rabia Nur'u yarışmacı arkadaşları alkışladı.
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Rabia Nur ise Mehmet Şef'in sözlerine inanamayarak 'gerçekten mi?' diyerek cevap verebildi. Aslında üçüncü olduğu için üzülmesi gerektiğini ama şeflerden övgü dolu sözleri duyduktan sonra çok mutlu olduğu söyleyen Rabia Nur, yarışmacı arkadaşlarına başarılar diledi.