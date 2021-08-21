MasterChef'te dün akşam kim birinci oldu? İşte kadroya son dahil olan isim...

MEHMET ŞEF'TEN BÜYÜK SÜRPRİZ Mehmet Şef dün akşam ki yarışmada üçüncü olan Rabia Nur'a övgü dolu sözler söylerken, sürpriz bir teklifte bulundu. Mehmet Şef: 'Çok erken benim söyleyeceğim şey ama, ben bunu çok fazla yapmam. Eğer MasterChef Türkiye'ye yedeklerden de katılamazsan ben sana iş teklif ediyorum.' Dedi bu sözler karşısında duygulanan Rabia Nur'u yarışmacı arkadaşları alkışladı.